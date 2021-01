Ligue 2 : Avant Troyes, quelles chances de maintien pour le Pau FC en Ligue 2 ?

Le Pau FC a entamé sa phase retour en Ligue 2 et reçoit le leader Troyes ce samedi soir au Hameau (19 heures). Lancés dans leur opération maintien, les Palois feraient mieux de laisser de côté les statistiques qui ne plaident pas en leur faveur.

Alors qu'ils reçoivent le leader Troyes ce samedi soir au Hameau (19 heures), les Palois savent déjà que leur marge de manœuvre en vue du maintien s'est réduite suite aux trois défaites consécutives à Ajaccio (4-1), contre Chambly (3-1), et à Rodez (1-0), trois adversaires directs dans cette course à la survie en Ligue 2. Les Béarnais totalisent 14 points après 20 journées, si on se fie aux résultats de Ligue 2 depuis 2000, l'équipe de Didier Tholot ne part pas avec la faveur des pronostics dans leur objectif maintien.

Avec 14 points ou moins, trois équipes ont évité la charrette

Depuis la réforme de 2017, seules les deux équipes classées aux 19e et 20e places sont automatiquement reléguées, le 18e jouant un barrage face au 3e de Nationale. Ainsi, il s'agit de savoir quelles équipes n'ont pas bouclé leur saison aux 19e ou 20e places avec 14 points (ou moins) à ce stade de la saison. La réponse est seulement trois au 21e siècle : Nîmes en 2016 (de 20e avec 12 points après 20 journées à 14e avec 43 points en fin de saison), Orléans en 2017 (de 20e avec 11 points à 18e avec 38 points) et Nancy en 2019 (de 20e avec 13 points à 14e avec 42 points). Les Palois, pour positiver, peuvent se dire que ces "remontadas" ont toutes eu lieu ces dernières saisons, et pas lors de la décennie précédente… Dans le même intervalle de temps, dix clubs qui comptaient 14 points ou moins après 20 journées sont descendus en fin de saison.

Pire, 27 équipes qui disposaient de 15 points ou plus après 20 matchs – autrement dit un meilleur bilan que les Palois cette saison – sont tout de même descendues. Cette dernière statistique peut aussi laisser penser qu'en cas de réveil, le Pau FC pourra toujours espérer la défaillance d'une équipe mieux classée actuellement. Et puis il y a cette coïncidence qui, si elle ne permet de tirer aucune conclusion, étonne tout de même : lors de la saison 2007/2008 le club de Libourne comptait 14 points après 20 matchs, soit exactement le même bilan que le Pau FC aujourd'hui, le club girondin était descendu en fin de saison. Libourne était alors entraîné par un certain Didier Tholot…

Pau FC / Troyes, à vivre ce samedi soir en intégralité dès 19 heures avec France bleu Béarn Bigorre !