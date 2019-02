Ligue 2 : avec du caractère, le FC Metz s'impose face à Béziers

Ce lundi 18 février, à l'occasion du match de clôture de la 25ème journée de la Ligue 2, le leader grenat a souffert pour venir à bout de l' AS Béziers. Malgré une pluie de cartons et l'expulsion de Nguette, les Messins l'ont emporté un a zéro, et ils consolident leur première place.

Metz, France

Un vrai match d'hommes pour une victoire de caractère. Sans briller mais avec la hargne, le FC Metz s'est imposé, ce lundi, un a zéro face au mal classé, l' AS Béziers. Un gros combat pour décrocher trois points qui permettent aux grenats de reprendre 3 points d'avance sur Brest, le deuxième au classement.

Une première période sans relief

9 jours après son dernier match de championnat à Lens, le FC Metz débute timidement la rencontre. Dans le jeu grenat, les approximations sont nombreuses et l' AS Béziers en profite pour se procurer la première belle occasion. Juste avant la pause, le club à la Croix de Lorraine se reprend, mais ni Marvin Gakpa, ni Ibrahima Niane ne cadrent leurs tentatives.

Après la pause, deux expulsions mais l'unique but messin

En seconde période, le FC Metz reprend le jeu à son compte, mais il est coupé dans son élan, par l'expulsion (50') de son attaquant Opa Nguette après avoir reçu un second carton jaune. Malgré ce coup dur et cette infériorité numérique, le club à la Croix de Lorraine surprend son adversaire héraultais à l'heure de jeu : Renaud Cohade récupère pleine axe le ballon et lance Ibrahima Niane qui ouvre la marque d'une belle frappe croisée. C'est le 8ème but en championnat de la gâchette de Mbour.

L'autre homme de la soirée, c'est l'arbitre Bartolemeu Varela qui a sorti 11 cartons, dont 7 rien que pour Metz. Il a aussi expulsé un joueur de l' ASB, enfin de rencontre.

Cette rencontre a été aussi marquée par beaucoup de duels, parfois très musclées et beaucoup de joueurs ont pris des coups. Vincent Hognon, le coach adjoint du FC Metz, l'a dit après la rencontre : " Il y a des bobos chez certains de nos joueurs, dont Thomas Delaine et Ivan Balliu : il va falloir voir s'ils seront disponibles, pour la réception du Paris FC, ce vendredi ".

Alexandre Oukidja, le gardien du FC Metz Copier

Prochain match du FC Metz, ce vendredi, à la maison, contre le Paris FC.