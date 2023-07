Ligue 2 : "Avec le Stade Lavallois on se tournait autour" sourit la recrue Thibaut Vargas

"Le recrutement du Stade Lavallois est quasiment terminé" explique le président Laurent Lairy. Ce mardi, Thibaut Vargas a été présenté à la presse. C'est un défenseur latéral droit de 23 ans qui arrive du Nîmes Olympique. Le joueur comptabilise 41 matchs de Ligue 2 mais aussi trois en Ligue 1 (en 2020 avec Montpellier).

ⓘ Publicité

Thibaut Vargas vient compenser le départ de Dembo Sylla, mais les dirigeants du Stade Lavallois l'avait dans le viseur depuis plusieurs saisons. Le natif d'Aix-en-Provence a figuré plusieurs fois dans la short-list du recrutement lavallois. Cette fois c'est donc la bonne sourit le défenseur.

Dans le viseur depuis deux ans

Thibaut Vargas vient compenser le départ de Dembo Sylla, mais les dirigeants du Stade Lavallois l'avait dans le viseur depuis plusieurs saisons. Le natif d'Aix-en-Provence a figuré plusieurs fois dans la short-list du recrutement lavallois. Cette fois c'est donc la bonne sourit le défenseur.

"Cela faisait deux ans qu'avec Laval on se tournait autour" confie Thibaut Vargas. "L'été dernier, ça ne s'est pas fait. Malheureusement on s'est manqué, mais on se retrouve finalement cet été. Donc je suis très heureux de venir ici en espérant réaliser une bonne saison, que ce soit personnellement et collectivement".

Quatre joueurs étaient pistés par Laval pour remplacer Dembo Sylla, mais Thibault Vargas avait une longueur d'avance, ironise le président. "Il nous a snobés pendant un an et demi et puis il s'est rendu compte que finalement Laval c'était peut être le meilleur club de Ligue deux en France (rires). Et donc il a accepté de rejoindre l'aventure" déclare Laurent Lairy.

Capable d'enchaîner les courses à haute intensité

La méthode chiffrée de la Data utilisée par les Tango pour recruter des joueurs a confirmé le choix de Thibaud Vargas. "C'est un milieu offensif qui a été reconverti latéral et donc en piston il a un profil intéressant. C'est un garçon qui a des données athlétiques très intéressantes sur les courses à très haute intensité par exemple, et on sait que sur ce poste, c'est hyper important. Il dispose d'une bonne qualité de centre" analyse l'entraîneur Olivier Frapolli.

Au poste de latéral droit, Thibault Vargas aura de la concurrence avec un des piliers du groupe : Anthony Gonçalves, mais aussi Kevin Perrot et dans une moindre mesure, Amine Charni et Edson Seidou qui peuvent dépanner sur ce côté en cas de pépin.

Le groupe est quasiment complet pour démarrer le championnat de Ligue 2 dont la première journée, face au voisin du SCO d'Angers, aura lieu le samedi 5 août. Le Stade Lavallois s'autorisera une arrivée en fonction des opportunités. Ce vendredi 21 juillet 2023 le Stade Lavallois jouer un troisième match de préparation estivale contre le SO Cholet à Évron (18h30).