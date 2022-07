Ligue 2 : avec quels joueurs les Girondins de Bordeaux vont-ils jouer contre Valenciennes ce samedi ?

Sur la première photo d'équipe, avant le coup d'envoi du match contre Valenciennes ce samedi (19 heures), il y aura des têtes inconnues pour la grande majorité des supporters des Girondins de Bordeaux. Pour cette première journée de Ligue 2, les joueurs se présenteront avec une équipe très rajeunie.

C'est d'abord la conséquence d'une intersaison agitée. N'ayant obtenu la validation de la Fédération française de football que trois jours avant le début de la saison, les Girondins n'ont pas pu lancer leur recrutement, même si trois recrues ont participé à la préparation. Mais les contrats des défenseurs Yohan Barbet et Vital N'Simba, arrivés libres et du milieu de terrain Danylo Ignatneko, dont l'option d'achat a été levée, n'ont pas eu le temps d'être homologués avant samedi.

Une dizaine de joueurs poussés vers la sortie

D'autres joueurs sont eux toujours sont contrat, mais le club ne veut plus d'eux, surtout à cause de leurs trop gros salaires, pas adaptés à la Ligue 2, mais aussi pour des questions de niveau ou d'attitude. Ainsi, les défenseurs Mexer, Paul Baysse et Abel Medioub, les milieux de terrain Rémi Oudin et Mehdi Zerkane et les attaquants M'Baye Niang et Hwang Ui-Jo sont devenus indésirables. Ils n'ont participé à aucun match de préparation.

Alors, qui reste-t-il de disponible ? Parmi les professionnels de la saison dernière, plus grand monde. Vu les matchs amicaux, une sorte de colonne vertébrale se dégage avec le gardien Gaëtan Poussin, le défenseur Stian Gregersen, les milieux de terrain Tom Lacoux, Fransergio, Issouf Sissokho et Junior Onana, ainsi que l'attaquant Josh Maja, qui était prêté la saison dernière à Stoke City. À ceux-là pourraient s'ajouter Alberth Elis. Pressenti sur le départ, l'attaquant hondurien pourrait finalement rester, mais il ne sera pas là ce samedi.

Des jeunes et des très jeunes sur le terrain

Pour les accompagner sur le terrain, il y aura des jeunes. Celui qui s'est le plus illustré pendant la préparation, c'est Logan Delaurier-Chaubet. Jeune milieu de terrain offensif de 20 ans, il est arrivé aux Girondins en 2017 en provenance de Balma, dans la région toulousaine. Ce gaucher, petit gabarit, se montre à l'aise techniquement. Il a notamment marqué un superbe but contre Saint-Étienne en match amical.

Toujours dans le domaine offensif, un autre joueur de 20 ans a fait bonne impression, Dilane Bakwa. Lui a déjà un peu plus d'expérience, puisqu'il a un peu joué en Ligue 1, avec cinq matchs l'an dernier, et sept l'année précédente. Il devrait avoir plus de responsabilités cette saison.

Une défense avec trois ados ?

Autre gros chantier, le secteur défensif. Ce weekend, les latéraux devraient être deux joueurs de 18 ans, Jacques Ekomié, à gauche, et Johaneko Louis-Jean à droite. Le premier n'a jamais joué chez les pros, mais a déjà été appelé en équipe nationale. Il jouait en équipe réserve l'an passé, après un passage chez les jeunes à Mérignac. Le deuxième est identifié comme un des joueurs prometteurs du centre de formation. Il a joué l'an dernier deux matchs chez les pros, les deux contre Brest, le match de Coupe de France et le dernier match de la saison de Ligue 1. Ce jour-là, Junior Mwanga (19 ans) était titulaire. Ce solide défenseur central pourrait débuter samedi, tout comme Malcom Bokélé (22 ans), prêté la saison dernière à Villefranche, en National.

D'autres jeunes ont fait leur apparition pendant la préparation, et pourraient avoir leur chance. Le jeune milieu de terrain Lenny Pirringuel (18 ans), vainqueur des Jeux Méditerranéens cet été avec l'équipe de France U18, comme Louis-Jean d'ailleurs. Devant le manque de profondeur en attaque, les jeunes Marvin de Lima (18 ans) et Lucas Rocrou (19 ans) pourraient aussi avoir du temps de jeu. Présents lors des matchs de préparations, Emeric Depussay, Émilien Makangi et Tijany Attalah devraient aussi figurer dans le groupe.