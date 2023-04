Ligue 2 - Baptiste Reynet, gardien du DFCO : "Dans les têtes, ça va beaucoup mieux"

Le DFCO a un besoin urgent de victoire(s) dans son opération maintien en Ligue 2, 18e et toujours relégable au moment de se déplacer à Sochaux, pour la 33e journée de championnat. Sans Mickaël Le Bihan, blessé , d'autres leaders vont devoir prendre le relais. Le gardien Baptiste Reynet, joueur le plus capé de l'histoire du club, peut avoir ce rôle-là. Il était en conférence de presse d'avant-match, samedi 29 avril, pour aborder plusieurs sujets : l'arrivée du nouvel entraîneur Pascal Dupraz, son 4e coach en deux ans, sa relation avec le nouvel entraîneur des gardiens, mais aussi les 25 ans du DFCO et les pénaltys.

France Bleu Bourgogne - Le DFCO reste sur trois matchs sans défaite depuis l'arrivée de Pascal Dupraz début avril, sentez-vous un nouveau souffle au sein de l'équipe ?

Baptiste Reynet - Dans les têtes, ça va beaucoup mieux qu'il y a quelques temps. On a traversé une période difficile. L'arrivée du nouveau coach a permis de laver les têtes, de passer à autre chose, et de passer vraiment en mode "guerriers" pour atteindre l'objectif.

Ahlinvi contre QRM, Soumaré contre Bastia, deux frappes de loin, deux gestes de joueurs en confiance. C'est un signe de ce changement ?

Le coach est très bon sur ce point. Il arrive à tirer le meilleur de chacun. Il nous demande d'oser. Pour lui, il vaut mieux quelqu'un qui tente des choses, et qui ne réussit pas, que quelqu'un qui ne tente rien. Ça s'est vu sur les buts : Mattéo qui frappe pied droit en pleine lucarne à 25 mètres, et "BR" (Bryan Soumaré) qui sort un exploit individuel en partant du milieu de terrain. C'est le signe de la confiance retrouvée, et de ce que nous apporte le coach.

"Oser", comment ça se traduit pour un gardien ?

Il ne me demande pas de tenter des petits ponts dans la surface, je vous rassure (rires). Pour moi, ce n'est pas dans ce sens-là. C'est déjà de ne pas prendre de risques défensivement, au niveau de la relance. S'il y a le feu, ne pas avoir honte de jouer long ou d'envoyer un ballon en tribunes. Et puis, personnellement, au niveau de la tête, son discours m'a fait du bien. Il n'y a que du positif, et j'espère que ça va durer, maintenant il faut prendre des points, on a des regrets sur les matchs de Bastia (1-1) et de Quevilly (2-2).

Alors qu'Omar Daf avait alterné sur la deuxième partie de saison entre vous et Saturnin Allagbé, Pascal Dupraz a tout de suite clarifié les choses, en disant "Reynet sera n°1". Comment l'avez-vous pris?

Ça m'a fait du bien que le coach apporte des réponses claires, nettes et précises à ce sujet. Lors de notre premier entretien, il m'a dit : "C'est toi le numéro un, je compte sur toi, tu as toute ma confiance. Maintenant, à toi de jouer". Oui, forcément, ça fait du bien, parce qu'il y a eu des temps difficiles.

Vous aviez l'impression d'avoir une épée de Damoclès au dessus de la tête ? La peur de mal faire et de perdre votre place ?

J'ai pensé à cette expression. Maintenant, je comprends aussi l'ancien coach, Omar Daf. Quand ton gardien n'est pas décisif et que tu ne prends pas de points, forcément, il faut changer. Quand il m'a dit qu'il allait changer, et que Sat' (Allagbé) allait jouer à Caen, je lui avais dit que moi je voulais le meilleur pour l'équipe, que le club puisse se sauver, que je joue ou non.

Après David Linarès, Patrice Garande et donc Omar Daf, Pascal Dupraz est le quatrième entraîneur du DFCO depuis votre retour à Dijon à l'été 2021. Comment s'adapte-t-on à ces changements ?

On n'a pas trop le choix. Malheureusement, il fallait un électrochoc, sans remettre en cause tout le travail fait par Omar Daf. On s'en est voulu lorsqu'on a appris son limogeage. Nous sommes les premiers responsables. Pascal Dupraz a apporté une nouvelle énergie, et de nouvelles ondes, positives. Il faut garder ce même état d'esprit jusqu'à la fin de la saison.

On remarque des modifications dans le jeu, avec moins de ressorties de balle de l'arrière, à ras-de-terre, et davantage de longs ballons ...

C'est un changement à ce niveau-là. Je ne dirais pas que le nouveau coach nous demande de balancer des grands ballons à l'emporte-pièce et de voir ce qu'il se passe. On travaille tactiquement aux entraînements pour arriver à ressortir les ballons proprement, mais sans prendre de risques. Il me demande d'être le plus efficace possible, et de ne pas prendre un risque, comme j'ai pu le prendre à Guingamp , et où on s'est malheureusement fait coincher.

C'est vrai que sur les entraînements il y a beaucoup moins de travail tactique, mais c'est du travail tactique qui est ciblé. On en fait quand même. On sait ce qu'on doit faire, lorsqu'on arrive le jour du match.

Comment se passe le travail avec André Biancarelli, le nouvel entraîneur des gardiens ?

"Dédé", on l'entend. Il aime bien nous charrier, nous provoquer un peu, dans le bon sens, pour tirer le meilleur de nous-mêmes. C'est encore un style différent d'entraîneur des gardiens. Il se rapproche un peu de Laurent Weber (en charge des gardiens de l'équipe première du DFCO entre 2012 et 2020, NDLR), qui parlait et aboyait à droite à gauche, mais c'était toujours de bonne guerre et dans un but positif.

Le message passe super bien. Ce n'est pas parce qu'il élève un peu la voix que c'est négatif. Au contraire, il faut prendre ça positivement. Ce n'est jamais dans le but de nous dénigrer devant tout le monde, c'est dans un but précis, que tous les gardiens ont compris.

Le DFCO est le club qui concède le plus de pénaltys en Ligue 2 cette saison (neuf pénaltys, sept transformés, deux manqués). Comment gérez-vous cet aspect ?

J'ai une approche que je vais garder pour moi. Je n'ai pas envie de dévoiler ma "stratégie", même si elle réussit moins qu'en début de saison. Je me prépare avant chaque match de la même manière, au cas où il y a un pénalty.

Est-ce que vous êtes adepte du petit carnet de notes, avec l'historique des tireurs adverses ?

Non ... mais j'ai mes trucs. Qui marchent moins en ce moment, je vous l'accorde, mais j'ai mes trucs !

Le DFCO va jouer lundi à Sochaux, après toutes les autres équipes. Comment gérer le fait de voir l'écart potentiellement se creuser avec les concurrents, suite aux rencontres de ce samedi soir ?

Personnellement, j'aime bien. Je vais regarder le multiplex. Forcément, quand tu approches de la fin de la saison, tu le regardes d'une autre manière. Tu connais les équipes que tu ne veux pas voir gagner. Je pense que ça va apporter une motivation supplémentaire. Quand tu joues après tout le monde, tu sais ce qu'il te reste à faire, il faut s'en servir.

Une rivalité, toutes proportions gardées, est en train de naître entre Dijon et Sochaux, notamment après l'été dernier et le départ d'Omar Daf de Sochaux vers Dijon. Il faut s'attendre à un accueil pas forcément chaleureux à Bonal ?

Oui, mais ce sont des bons matchs à jouer. J'adore jouer des matchs dans des stades où il y a du monde, où en tant qu'adversaire tu es sifflé, insulté. Ce sont des choses qui motivent. C'est mieux de jouer un match comme ça que devant 200 personnes dans un petit stade. Il va falloir se servir aussi de ça, de la pression du public, pour l'inverser en pression positive.

Le DFCO, fondé en 1998, fête ce weekend ses 25 ans d'existence. Que peut-on souhaiter à ce club, dont vous êtes le joueur le plus capé ?

Evidemment, que du bonheur. C'est un club qui aura marqué ma vie. Ce n'est un secret pour personne, ce que je ressens pour ce club. Je souhaite de tout mon cœur qu'on puisse se maintenir cette année. Avec tous les moyens que le président met en œuvre au quotidien, ce serait une juste récompense de se maintenir. Et après, de retrouver la Ligue 1 le plus rapidement possible, mais on ne va pas brûler les étapes, d'abord penser à ce maintien qui nous tient à cœur.