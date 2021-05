Ligue 2 : barrages en vue pour le TFC, les supporters "déçus mais pas résignés"

Le supporters du TFC y croient-ils encore ? On le sait depuis mercredi soir, et le résultat nul face à Pau (2-2), Toulouse n’a presque plus aucune chance, à moins d'un miracle, de monter directement en Ligue 1. Le TFC va donc devoir disputer les barrages. Pour les supporters, croisés sur les terrains multisports qui entourent le Stadium, c'est la douche froide.

L'équipe a flanché, j'espère un sursaut

"Je suis très déçu" réagit Hervé qui vient de boucler son footing. Cet habitant de Balma s'attendait à beaucoup mieux cette saison. "Jusqu'à la moitié du championnat tout se passait très bien et puis ensuite l'équipe a flanché. J'espère voir un sursaut des Toulousains dans les prochaines semaines" explique ce père de famille.

Il faudra d'abord disputer une rencontre décisive au Stadium face à une équipe ligue 2. Puis, en cas de victoire, les Toulousains seront opposés face au 18e de Ligue 1 pour une double confrontation aller-retour. Hervé voudrait y croire mais au fond de lui-même, il en est persuadé, la marche risque d’être un peu trop haute. "Ça va être difficile parce que jusqu'à présent le niveau du Téfécé est quand même plus proche de la Ligue 2 que de la Ligue 1 ce qui risque d'être insuffisant" estime ce pratiquant de la course à pied.

J'ai tendance à penser que les vertus toulousaines vont resurgir

Sur le terrain de basket juste à côté, Raphael veut garder espoir. "Ce genre de playoffs, de formule à élimination directe, on connaît bien à Toulouse grâce au rugby" rappelle le jeune homme d'une trentaine d'années. "J'ai tendance à penser que les vertus toulousaines vont resurgir. Et puis, en plus, les joueurs du Toulouse Football Club connaissent déjà les missions impossibles..." Référence à l’incroyable dénouement, en 2016, du TFC qui avait obtenu son maintien en Ligue 1 lors de la dernière journée grâce, notamment, au discours mémorable de l’ancien coach Pascal Dupraz. "On est donc un peu déçus mais pas résignés parce que tant qu'il y de l'espoir, tant qu'il y a de la vie, il faut y croire" conclut ce Toulousain optimiste.