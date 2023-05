Ligue 2 : Bastia s'attend à se faire bouger par le Stade Lavallois pour la 34e journée

L'opération maintien commence pour le Stade Lavallois. Les Tangos reçoivent Bastia ce samedi soir à le Basser pour la 34e journée de Ligue 2, coup d'envoi 19h. On est à cinq matches de la fin et les Lavallois sont toujours relégables, ils pointent à une 18e, à trois points des 15 et 16e du championnat. Il n'y a pas le choix, il faut s'imposer contre le SC Bastia qui s'attend à un match difficile.

"On s'attend à se faire rentrer dedans"

Et c'est le coach bastiais lui-même qui le dit, Régis Brouard et son équipe savent qu'ils vont se faire tamponner. "On s'attend à se faire rentrer dedans, c'est la vérité, donc il va falloir se préparer à ça", a-t-il dit en conférence de presse d'avant match. Laval ne fera sans doute pas le jeu mais mettra de l'impact, comme contre Sochaux à domicile le 22 avril dernier et ça a payé. Même si ce n'était pas forcément mérité selon Régis Brouard. "Ils étaient dans l'obligation de gagner contre Sochaux, ils l'ont fait, en passant 90% de leur temps à défendre mais on sait qu'on va jouer contre une équipe qui a le couteau entre les dents et qui sera obligé de gagner parce que même un match ne leur suffit pas", estime le coach bastiais.

Le SC Bastia reste sur une belle dynamique : deux victoires, deux matches nuls et une seule défaite sur les cinq dernières rencontres. C'est même un seul revers sur ses cinq derniers déplacements. Des Bastiais tout de même inspirants pour le coach lavallois OIivier Frapolli. "L'année dernière ils se sont maintenus aussi un peu dans la difficulté, ils ont terminé 12e avec 46 points et 10 victoires", constate l'entraîneur, "nous aussi on a 10 victoires mais ils avaient plus de matches nuls au compteur et puis cette année, ils font une bonne deuxième partie de saison, ce qui leur permet d'être dans les huit premiers du championnat donc c'est un travail qui est hyper cohérent et ça doit nous inspirer". Si on se fie à ça et si on veut faire comme Bastia, il faut se maintenir dès la première année après la remontée. Les Tango sont à cinq matches de le faire.

Le groupe pour affronter Bastia

Match à vivre en direct sur France Bleu Mayenne

Match donc crucial, encore une fois ce samedi soir, que vous vivrez avec nous en direct et en intégralité sur France Bleu Mayenne. Rendez-vous dès 18h45 pour l'avant-match avec toute l'équipe, Gildas Menguy, Franck Gauteur et Ulrich Le Pen.