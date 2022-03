Ligue 2 : battu 3-2 à Auxerre, Sochaux n'y arrive toujours pas contre le TOP 5

"On n'y arrive pas contre le TOP 5, il nous manque des choses". Gaëtan Weissbeck et le FCSM ressortent plein d'amertume et la tête basse de leur défaite ce samedi après-midi à Auxerre. Sochaux affiche un zéro pointé contre le TOP 5 en 2022.

Sochaux n'a pas réussi à avoir la peau d'Auxerre ce samedi après-midi dans le choc au sommet de la 28ème journée de Ligue 2, et s'incline 3 buts à 2 sur la pelouse de l'Abbé Deschamps. Dans le froid, et la pluie bourguignonne, et devant 10 mille spectateurs, le FCSM a encore une fois été plombé par des erreurs individuelles. Par deux fois, l'équipe d'Omar Daf est revenue à un but de l'AJA mais n'a pas su forcer la décision finale pour arracher un match nul qu'il aurait certainement mérité au vu de son investissement général, mais peut-être aussi trop flatteur tant Auxerre a, par moments, donné l'impression d'être au-dessus notamment offensivement. Sochaux cale encore contre un TOP 5, est relégué désormais à 4 points de son adversaire du jour, et voit sa 5ème place menacée par Le Havre.

Un premier quart d'heure fatal

Les Jaune et Bleu se sont fait hara-kiri d'entrée en concédant l'ouverture du score icaunaise dès la 5ème minute, en laissant Sakhi frapper dans un fauteuil aux 25 mètres, et tromper Mehdi Jeannin, coupable d'une faute de main. "Il y a aussi une grosse faute sur Viginius au départ de l'action non sifflée" enrage Omar Daf devant les micros. Le FCSM prend l'eau au milieu et recraque à la 18ème sur un tir à bout portant d'Autret (2-0). Heureusement, les Sochaliens se ressaisissent et réduisent l'écart logiquement par Kitala (37è) après un tir repoussé de Ndiaye. Kitala qui avait touché la barre plus tôt de la tête sur un corner.

Un 3ème but qui fait mal

Au retour des vestiaires, Sochaux pense pouvoir refaire son retard mais une nouvelle faute de main de Jeannin offre le 3ème but à Charbonnier (56è). "On commet trop d'erreurs individuelles à mon goût sur les gros matchs" se désolait Gaëtan Weissbeck, le capitaine du FCSM "On donne pourtant le maximum, à la pause, on se disait qu'on allait revenir, on finit plus fort qu'eux mais ça ne suffit pas". Mauricio, bien servi par Kalulu, magnifiquement lancé par Kaabouni (76è), redonne pourtant l'espoir mais l'AJA, acculée sur son but, tiendra jusqu'au bout, bien aidée par seulement deux minutes de temps additionnel "On aurait dû en avoir au moins 4" pestait Omar Daf "en colère et frustré par ce match. On assume nos erreurs mais on doit plus se faire respecter par l'arbitrage, on est trop gentil à Sochaux".

Zéro pointé contre le TOP 5 en 2022

Le coach du FCSM sait que cet échec à Auxerre pèse lourd. C'est son capitaine qui résume le sentiment général "On n'y arrive pas contre le TOP 5, on donne le maximum mais il nous manque des choses. Il faut se poser les bonnes questions" ! A Niort, ce mardi, les Jaune et Bleu devront surtout trouver des réponses pour vite rebondir.