Ligue 2 : battu à Dijon, le HAC ne rêve plus

Il faut bien se faire une raison. Le HAC repartira l’été prochain pour une 14e saison consécutive en Ligue 2. Sa défaite concédée ce mardi à Dijon (2-0) anéantit très probablement ses chances de finir dans le Top 5 et donc de disputer les play-offs.

Certes, les Ciel et Marine sont toujours 6e, à neuf journées de la fin, mais les voilà désormais relégués à sept points de Sochaux, le 5e. Au-delà de l’aspect mathématique, c’est la pauvreté de leur match en Bourgogne qui rappelle, si besoin était, qu’ils n’ont pas l’étoffe d’un prétendant.

On manque de personnalité, de beaucoup de choses. Paul Le Guen

« On aurait pu prendre plus cher sans une charnière centrale et ses deux guerriers (Gibaud et Sanganté) qui ont écopé pas mal de choses, reconnaît le coach Paul Le Guen. Je suis déçu. On manque de personnalité, on manque de beaucoup de choses. C’est très énervant. On subit, on fait des choix qui n’en sont pas. Sauf exception, par exemple Arouna (Sanganté), je suis déçu de l’évolution de certains jeunes. Compte tenu de ce qu’ils avaient montré en début de saison, je m’attendais à ce qu’ils prennent de l’ampleur. Ils en ont le potentiel, mais ça tarde à se concrétiser. »

Entre les passes ratées et les relances manquées, les Havrais ont fait à peu près tout à l’envers. Yahia Fofana a sauvé les meubles en premières mi-temps, en réalisant plusieurs parades spectaculaires, dont une notamment sur un coup franc de Le Bihan (21e).

Malheureux Thiaré

Mais la sanction est logiquement tombée six minutes après la reprise, un but inscrit par… Thiaré, qui a dévié de la tête un corner de Py au fond de ses propres filets (1-0, 51e). Quand rien ne va…

En dehors d’une frappe de PI Ba repoussée par Reynet (74e), les Ciel et Marine, qui ont fini à dix après l’expulsion de Lekhal, ont été une nouvelle fois quasi inoffensifs, malgré les entrées de Cornette, Alioui, Abline et Abdelli. Le deuxième but dijonnais signé Traoré dans les dernières secondes restera anecdotique (2-0, 90e).

« On est passé à côté, admet volontiers le défenseur Nolan M’Bemba. Dès le début, on a commis des erreurs, on s’est mis en difficulté, on n’a pas été là dans les intentions. On n’a jamais su revenir dans la partie, techniquement, il y a eu trop de déchets. »

Samedi prochain, pour la venue de Caen au Stade Océane, le HAC a prévu de nombreuses festivités dans le cadre de son 150e anniversaire. Mais cette deuxième défaite en trois jours, après celle face à Nîmes, risque de plomber sérieusement l’ambiance.

« Il faut retrouver un état d’esprit impeccable avant le derby, réclame Le Guen. Il y a urgence. Sur cette fin de saison, je vais demander aux joueurs d’être respectueux. On se doit vis-à-vis de nos supporters d’être pros, engagés, et ce n’est pas ce que j’ai ressenti ce soir, à de rares exceptions. »