Ligue 2 : battu à Laval, Sochaux dit adieu à la Ligue 1 (2-1)

La Ligue 1 s'éloigne pour de bon ! Cette fois, c'est fini, ou presque, pour Sochaux. Sa défaite concédée ce samedi soir à Laval 2 à 1 à l'occasion de la 32ème journée de Ligue 2 sonne certainement le glas de ses derniers espoirs de montée. Les Jaune et Bleu restent 4èmes mais sont désormais à 6 points de Metz, le 2ème provisoire. Avec encore 6 matchs à jouer, et même si mathématiquement c'est encore possible, joueurs et entraîneurs ne se font plus d'illusion. Le constat d'échec est brutal.

Une 1ère mi-temps indigne en défense

Les mots n'ont donc servi à rien. L'amour propre, le respect du maillot que réclamait l'attaquant Aldo Kalulu ont été bien présents ce samedi au stade Francis Le Basser ... mais du coté de Laval pas de Sochaux ! Débordé en défense comme des bleus, pire encore, sans envie, sans âme lors du premier acte, les coéquipiers de Tony Mauricio ont sombré corps et âme "C'est triste parce qu'on refait les mêmes erreurs que la semaine dernière contre Pau, on prend deux contres et on le paye cash, sur le 2ème, on prend un contre de 80 mètres, ça nous a tués tout simplement, on a été trop tendres dans les duels. On lâche trop facilement, c'est malheureux." concède le milieu sochalien. Le 11ème but de Moussa Doumbia, d'une frappe enroulée du gauche en fin de match, a simplement sauvé les apparences. Le mal est fait "On est à la place qu'on mérite, c'est qu'on était pas assez armés pour monter" admet Mauricio qui pense déjà à la saison prochaine.

Un gâchis énorme

Reste qu'en deux matchs, Pau et Laval, et même Bastia, Sochaux a tout gâché ! Ses rêves de montée s'envolent avant même le sprint final à cause d'un mental défaillant, d'un groupe désuni, et d'un staff quelque peu démuni. Pour Olivier Guégan, les jeux sont faits "Il faut penser à bien finir la saison, c'est important pour bien préparer la suivante. On va devoir analyser ce qu'il nous a manqué, mais le football est impitoyable." conclut un coach fataliste. A moins d'un miracle, Sochaux va repartir pour une 10ème saison en Ligue 2 l'été prochain. Pour les supporteurs sochaliens, les printemps se suivent et se ressemblent, et malheureusement, ils déchantent toujours à la fin.

