Ligue 2 : battu à Nîmes (3-1), Sochaux n'évite pas le grand huit (de défaites) et termine 9ème du classement.

Le grand huit, le terrible grand huit !! Sochaux est donc maudit jusqu'au bout en encaissant une 8ème défaite d'affilée ce vendredi soir à Nîmes pour l'ultime journée de Ligue 2. Les Jaune et Bleu s'inclinent 3 à 1 contre une équipe pourtant reléguée. Pourtant revenus à égalité grâce au 13ème but d'Ibrahim Sissoko, ils ont encore craqué en fin de rencontre. Le triste record de la saison 1995 est donc égalé avec 8 revers consécutifs, symbole d'une fin de saison catastrophique avec en prime une 9ème place au classement final du championnat. Incroyable dégringolade pour le FCSM qui était encore 2ème il y a deux mois.

ⓘ Publicité

Des jeunes volontaires mais trop tendres

Mais à Nîmes, l'équipe était une fois de plus, trop amoindrie avec beaucoup de très jeunes joueurs qui n'avaient encore jamais joué à ce niveau comme Martin Lecolier ou Emilien Grillot lancés dans le grand bain. Les "gamins" se sont bien battus mais passer de la Nationale 3 à la Ligue 2 n'est pas la même histoire. Et le verdict est impitoyable reconnaît Pierre-Alain Frau "Les joueurs qui étaient là ont fait ce qu'ils ont pu, avec les forces du moment, je suis déçu pour les jeunes qui commençaient, pas facile, et pour ceux qui ont joué le jeu jusqu'au bout j'aurais aimé qu'ils soient récompensés. On s'excuse quelque part parce qu'on aurait aimé apporter quelque chose pour finir convenablement" regrette même le coach intérimaire du FCSM.

REACTION d'Aldo Kalulu, capitaine du FCSM : "Faut oublier cette saison même si tout n'est pas à jeter. L'année dernière on a été plus proche d'y arriver, cette saison, il n'y a pas assez de victoires, trop de défaites, trop de détails qui nous ont fait flancher. On va avoir un nouveau coach, j'espère que la mayonnaise prendra et qu'on aura un vrai visage, pour rendre fiers nos supporteurs."

Un immense chantier en perspective

Sur cet intérim de trois matchs, Pierre-Alain Frau et Sylvain Monsoreau avaient à coeur de sauver l'honneur de leur club de coeur. Sur l'état d'esprit c'est en partie réussi. Mais le duo s'est bien rendu compte de l'état de délabrement du vestiaire, de ces joueurs qui n'ont plus voulu jouer prétextant pour certains des blessures. C'est un gâchis pour Pierre-Alain Frau "On s'est bien rendu compte qu'il y a quelques tensions à l'intérieur du groupe, après j'espère qu'on va pouvoir régler tout ça, que le club va pouvoir repartir sur la saison prochaine de plus positif. Les constats je les garderai pour mes dirigeants s'ils me posent la question mais c'est dommage, il y a quand même un sentiment de gâchis avec l'effectif qu'il y avait cette saison de finir comme ça."

Un après le départ d'Omar Daf, le FCSM se retrouve à nouveau en pleine instabilité Retrouver un entraîneur et bâtir un effectif capable de rebondir la saison prochaine Sacré chantier !

loading

loading