Ligue 2 : battu au Havre, Sochaux rate encore un choc au sommet (1-0)

Qu'on se le dise une bonne fois pour toutes, Sochaux n'y arrive pas contre les cadors de la Ligue 2. Après Bordeaux en fin d'année, le FCSM a encore mordu la poussière contre un prétendant à la montée en Ligue 1. Dans le vent et la pluie du Havre où les Jaune et bleu se sont donc inclinés 1-0 dans le choc au sommet de la 18ème de Ligue 2. Toujours 3èmes au classement, les coéquipiers de Maxence Prévot laissent encore échapper une belle occasion de repasser devant les Girondins, et de recoller aux basques des Normands avec désormais 9 points d'avance au classement.

Encore un but sur corner

Avec une équipe plus défensive que d'habitude, Sochaux affiche la couleur d'entrée. Il ne veut pas se faire piéger en contre comme à Bordeaux Et le plan de jeu fonctionne, avec des Havrais pris dans l'étau jaune et bleu. On se dit que cette fois le FCSM va tenir tête au leader Jusqu'à cette 77ème minute et ce but contre son camp d'Alvero sur un corner normand. Le coup de grâce ! "C'est frustrant de perdre comme ça. On fait le match qu'on voulait faire, on savait qu'ils étaient forts sur coup de pied arrêté, c'est un rapport de force où il faut de la détermination, mais ce n'est pas normal de prendre un but comme ça" regrettait Olivier Guégan après la rencontre.

Une attaque sans idée

Au-delà de ce but encaissé encore une fois sur corner, Sochaux a été trop peu inspiré en attaque pour espérer égaliser. Le match nul aurait sûrement été mérité mais la note artistique ne compte pas en football. Perdre deux fois de suite contre les deux premiers, c'est évidemment très embêtant. Il n'y pas encore péril en la demeure jaune et bleue "On doit repartir avec des points, mais voilà, même si notre contenu est bon, dans les 20 derniers mètres, on doit être plus décisif, plus efficace, plus dans la justesse technique. Il reste 20 matchs, et on va recevoir toutes ces équipes pour la phase retour, j'espère que c'est une phase d'apprentissage et qu'on va vraiment mériter de prendre des points contre ces équipes" conclut le coach sochalien. Le FCSM va devoir en effet vite corriger le tir. Dès samedi à Bonal contre Caen Pour ne pas laisser Bordeaux et Le Havre s'envoler encore plus au classement.

