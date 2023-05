Ligue 2 : battu par Guingamp, Sochaux en PLS après sa 5ème défaite d'affilée (0-1)

C'est un cauchemar sans fin pour le FC Sochaux Montbéliard. Le FCSM concède ce samedi soir devant 10 mille spectateurs de Bonal une nouvelle défaite. Guingamp l'emporte 1-0 grâce à un but de la tête de son attaquant belge, Baptiste Guillaume (61è). Il s'agit de la 5ème défaite d'affilée, triste record de la saison 98/99 malheureusement égalé. Les Jaune et Bleu enchaînent un troisième match sans marquer et un troisième revers à domicile. N'en jetez plus, la coupe est pleine ! Et pourtant le FCSM, très remanié et rajeuni, n'a pas démérité. Mais en ce moment, ça ne suffit plus.

Et pour couronner le tout, Sochaux est éjecté du TOP 5, en glissant désormais à la 6ème place.

"Guégan démission"

En n'ayant pas su marquer sur ses temps forts, de la première période surtout, Sochaux s'est fait punir comme trop souvent depuis quelque temps. Les jeunes, Galves et Makosso, ont fait leur match mais l'équipe, très remaniée (Faussurier, Aaneba, Ndour, Mauricio tous blessés + Kanouté et Meddah suspendus) s'est montrée trop maladroite en attaque pour espérer mieux qu'un match nul que les Jaune et Bleu méritaient sûrement au vu de leur investissement. Mais voilà, le FCSM est au fond du trou et un homme doit en encaisser l'entière responsabilité pour une grande partie du peuple sochalien. Des "Guégan démission" sont descendus de la Tribune des Ultras en fin de rencontre. L'entraîneur sochalien y a répondu en salle de presse "Je le vis professionnellement, en me centrant sur mon travail. Il faut fermer les écoutilles et on travaille encore plus fort. Encore une fois, il ne faut pas tout gommer d'un revers de main. Et ma direction va devoir se positionner, c'est important."

"Sissoko casse-toi !"

Autre bouc émissaire des supporteurs : l'attaquant Ibrahim Sissoko, entré en jeu et sifflé. Les Ultras ont même crié "Sissoko, casse-toi !." Pour Olivier Guégan "C'est dommage d'en arriver là. L'adversaire il est en face, il n'est pas dans notre stade. Il faut qu'on arrive à renouer du lien avec notre public, c'est important." C'est certainement bien trop tard !

Prochain match samedi sur le terrain du Paris FC. En tête de classement, Metz est revenu à 1 point de Bordeaux pour la course à la Ligue 1. Pour le maintien, le Dijon de Pascal Dupraz, vainqueur d'Amiens 3-0, reste relégable mais revient à 1 point de Valenciennes, le 1re non relégable. Enfin, pour Niort, c'est officiel, la descente en National est actée.

