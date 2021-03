Ligue 2 : battu par Sochaux, le HAC de nouveau sous pression

Cinq jours après sa belle victoire à Caen (0-2), le HAC espérait bien confirmer, mais aussi effacer l'humiliante défaite concédée à l'aller (4-0). Il n'en a rien été. Défaits par des Sochaliens qui leur étaient supérieurs, les Havrais ont confirmé, encore et encore, leurs énormes difficultés sur leur pelouse. En quinze matches disputés au Stade Océane, les Ciel et Marine n'ont signé que trois victoires et n'ont inscrit que dix buts. Ils possèdent désormais la plus faible attaque à domicile.

L'incroyable raté de Cornette

Alignés, comme à Caen, en 4-1-4-1 en première période, avec Bonnet seul en pointe, les Hacmen ont laissé la possession à leurs adversaires. Dominateurs, sans être pour autant dangereux, les Francs-Comtois ont tout de même réussi à trouver la faille. A la réception d'un centre de M'Bakata, Ouréga, l'ancien Havrais, a profité d'une erreur de placement de W. Coulibaly pour ajuster une frappe imparable de l'intérieur du droit (0-1, 37e).

Titularisé pour la première fois depuis le 8 janvier, Cornette aurait pu (dû) égaliser juste avant la pause. Mais alors qu'il se trouvait à cinq mètres du but sochalien, l'ex-Amiénois a raté l'immanquable sur un centre pourtant parfait de Fontaine.

Au retour des vestiaires, Paul Le Guen a revu ses plans. Avec les entrées de Thiaré et Boutaïb, le HAC est passé en 3-5-2. Bazile et Mahmoud sont ensuite venus renforcer une attaque malheureusement toujours aussi stérile.

Sochaux a su exploiter un contre pour se mettre à l'abri par Bédia, renouant ainsi avec une victoire qui lui échappait au Havre depuis plus de vingt ans (0-2, 77e). Battus pour la cinquième fois de la saison à domicile, les Ciel et Marine se retrouvent de nouveau sous pression, puisqu'ils ne comptent plus que sept points d'avance sur le 18e et barragiste, Guingamp.

On a manqué d'intelligence tactique. Victor Lekhal

"C'est un scénario classique cette année, à domicile notamment, déplore Paul Le Guen. On essaye beaucoup, on tente différentes choses. On a l'impression d'une forme d'impuissance. On centre beaucoup, on frappe beaucoup, parfois plus que l'adversaire, mais l'adversaire arrive à être plus efficace. Le gardien adverse a eu très peu de choses à faire. Je n'ai pas envie de subir les choses. Je veux trouver des solutions parce que la situation est tendue. Je savais qu'on n'était pas sortis d'affaire."

"On est très déçus. Après Caen, on avait envie d'enchaîner, de pouvoir faire une bonne série. Malheureusement, on ne l'a pas fait. On a manqué d'intelligence tactique, notamment en première mi-temps, où on s'est fait balader, reconnaît sans détour Victor Lekhal. On a réglé ça en deuxième mi-temps. On a aussi cette occasion de revenir à 1-1. Il faut au plus vite prendre les points pour se sauver. On n'est pas à l'abri, loin de là."

Le HAC disputera son prochain match le lundi 5 avril à Auxerre.