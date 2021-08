Ligue 2 : battue deux fois, l'ASNL ne compte pas changer son fusil d'épaule face à Bastia

Nancy à la recherche d'un point en Corse ce mercredi 11 août pour la troisième journée de Ligue 2. L'AS Nancy Lorraine se déplace sur le terrain du SC Bastia, promu en deuxième division cette saison. Objectif pour Nancy : faire oublier les deux défaites à Pau et surtout à Picot face à Toulouse (0-4). Coup d'envoi à 19 heures sur France Bleu Sud Lorraine et Francebleu.fr.

"Le problème n'est pas l'idée de jeu"

Pas de place pour le doute avant d'affronter le promu. Pas question de changer de logique, il faut aller de l'avant pour l'entraîneur allemand de Nancy, Daniel Stendel :

"Quand on voit le match de Toulouse, on voit bien que le problème n'est pas l'idée de jeu mais notre manière de défendre individuellement. Un but au bout de 30 secondes, deux autres sur corner, pratiquement aucune équipe ne peut revenir. C'était un mauvais match contre Toulouse, mais ce n'était qu'un match"

Daniel Stendel qui récupère El Kaoutari et Ciss, blessés face à Toulouse ainsi que Giovanni Haag, de retour de suspension. Thomas Basila lui sera encore absent. Les dernières recrues, Patrick, Soares et Simoes ne sont pas du voyage. Une équipe nancéienne un peu dans l'inconnu même si elle a eu du temps pour travailler. En effet, la rencontre prévue le week-end dernier a été reportée suite à de nombreux cas de covid dans le groupe professionnel de Bastia.

Des Corses dans l'inconnu aussi

Les Corses n'ont disputé qu'un match pour l'instant et difficile de savoir après les nombreux cas de covid qui ont touché l'effectif qui sera titulaire ce mercredi soir. Pas un problème pour le milieu nancéien Grégoire Lefebvre :

"On regarde très peu l'adversaire mais c'est à nous de décider par notre pressing et notre jeu. Peu importe qui est en face, on aura le même état d'esprit et la même façon de jouer."