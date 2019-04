Ligue 2 : battue par Brest (2-3), l'ASNL reste barragiste

Une ASNL victime de ses erreurs a été défaite ce vendredi soir par le second du championnat, Brest (2-3). Py (7'), Autret (55') et Charbonnier (59') ont puni les Nancéiens et Sylvain Marveaux auteur d’un doublé (43' et 88'). Nancy reste barragiste malgré la défaite de Sochaux face au Havre (1-3).

Nancy, France

L'ASNL a commis trop d'erreurs pour espérer accrocher le second du championnat, Brest. Battue par une équipe bretonne au sang-froid, 2-3, l'ASNL n'a pas profité de la défaite de Sochaux à domicile contre Le Havre (1-3) et reste scotchée à la 18ème place et en position de barragiste.

Le match

Pape Paye forfait de dernière minute et la sortie de El Kaoutari annonçait une soirée difficile pour l'ASNL. Une impression qui se confirme sur une perte de balle de Bassi, Jessy Pi bat Ndy Assembe (7') sur une frappe à ras de terre(0-1). Une entrée en matière plus que difficile pour l'ASNL. Ce début de match catastrophique, les Nancéiens vont le trainer comme un boulet. Charbonnier rate l'immanquable (17').

Nancy se crée enfin une occasion par Vagner (21'), ce qui va réveiller un tantinet les hommes d'Alain Perrin qui vont égaliser par Marveaux (42') bien servi par Vagner (1-1). Nancy est bien heureux de rejoindre les vestiaires à la mi-temps avec ce score de parité.

Bis répétita

Le début de seconde période ressemble trait pour trait au début de match. Nancy avance à la vitesse d'un tracteur au contraire du TGV brestois qui ne perd pas de temps pour inscrire un deuxième but par Autret à la reception d'un corner de Court (55',1-2). Brest continue de filer à la vitesse grand V et punit Nancy, Charbonnier ne rate pas l'occasion et enroule parfaitement sa frappe (59',1-3).

L'ASNL frôle la correction, Charbonnier est proche du 1-4 (71') et du 1-5 par Mayi (79') contré par Ndy Assembe. Deux coups de chaud qui ont le don de secouer le cocotier nancéien. Entré en jeu quelques minutes auparavant, Dembelé, centre à destination de Marveaux pour le but de l'espoir (88', 2-3). Picot y croit. L'ASNL pousse, Dembelé rate la cible (93') et Seka de la tête manque la balle du 3-3.

L'ASNL s'incline, 2-3. Une défaite logique qui met une nouvelle fois en exergue les insuffisances individuelles qui plombent le collectif. La semaine prochaine, Nancy le barragiste s'en va défier la lanterne rouge, le Red-Star, qui reprend espoir après sa victoire à Béziers (1-3).