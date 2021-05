Ligue 2 : battus par Guingamp 2-0, les Chamois Niortais joueront les barrages de descente

Sanctionnés sur penalty avant la pause, incapables d'obtenir mieux que l'expulsion du capitaine Louiserre en seconde période, des Chamois trop nerveux et incapables de se rebeller ont subi la loi de Guingamp. Conjugué au nul de Dunkerque et à la victoire de Caen, ce revers envoie Niort en barrages.

La saison des Chamois Niortais va donc se prolonger plus que de raison. Battus 2-0 par Guingamp lors de la 38ème et dernière journée de Ligue 2, les Poitevins ont laissé Dunkerque et Caen leur repasser devant dans le temps additionnel d'une soirée complètement folle.

Si le nul des Nordistes (3-3) contre Toulouse a été acquis à la 87ème minute, ce sont les Caennais qui ont coiffé les Deux-Sévriens sur le poteau, en remportant leur rencontre contre Clermont 2-1 avec le but de la victoire à la 92ème sur penalty.

A René-Gaillard, la messe était déjà dite depuis quelques secondes avec le deuxième but de Muyumba, face à des Chamois réduits à dix après l'expulsion de Dylan Louiserre à la . L'ouverture du score sur penalty avant la pause de Gomis après une sortie litigieuse de Braat dans les pieds de Phiri avait idéalement lancé les Bretons.

Seule certitude pour la suite des événements : les Niortais ne seront pas en vacances tout de suite...