Ligue 2 - Benzia parti, Jacob blessé, le DFCO doit "inventer des choses" contre Pau

En une semaine, le visage de l'attaque du DFCO est complètement modifié. Contre Toulouse le weekend dernier (défaite 4-1), Yassine Benzia et Valentin Jacob étaient titulaires. Le premier est parti, prêté en Turquie, parce que "ça ne sert à rien de garder un joueur qui ne va pas être performant et qui a des envies d'ailleurs". Le second est blessé au genou, et ratera (au minimum) les deux prochains matchs. Reste une question : qui pour prendre en charge l'animation offensive des "Rouges" lors de la réception de Pau, samedi 12 février 2022, pour la 24e journée de Ligue 2 ?

Pour afficher ce contenu Twitter, vous devez accepter les cookies Réseaux Sociaux.



Ces cookies permettent de partager ou réagir directement sur les réseaux sociaux auxquels vous êtes connectés ou d'intégrer du contenu initialement posté sur ces réseaux sociaux. Ils permettent aussi aux réseaux sociaux d'utiliser vos visites sur nos sites et applications à des fins de personnalisation et de ciblage publicitaire. J'autorise Gérer mes choix

"Il faut inventer des choses"

Un départ et une absence qui vont mécaniquement laisser de la place pour d'autres joueurs dans le secteur offensif. "Il faut inventer des choses", prévient l'entraîneur Patrice Garande. "Il y a des possibilités, je ne vais pas citer des noms, mais il y a quelques joueurs pour qui la saison doit commencer maintenant. Le départ de Yassine doit faire prendre conscience de certaines choses à certains joueurs, il faut qu'il y ait une prise de responsabilité. Il y a des joueurs qui sont en dessous de ce qu'on peut attendre. Ce serait le bon moment".

Qui peut en profiter ? Mattéo Ahlinvi, très rarement titulaire et qui a joué dans un rôle assez offensif à Cannes en Coupe de France ? Le vétéran Fred Sammaritano (36 ans en mars prochain), qui pourrait rendre de fiers services un peu plus longtemps que sur des bouts de matchs, grâce à une technique intacte ? Voire l'espoir Amir Arli, même si son entraîneur le considère comme étant "très loin" d'être titulaire ? Bryan Soumaré, qui a joué seulement trois matchs depuis l'arrivée de Garande (dont un comme titulaire ... contre Pau à l'aller) et qui s'entraîne avec la réserve depuis son départ avorté à Angers, n'est de son côté pas dans le groupe.

Au delà des individualités, une autre inconnue : le système tactique. "Dans notre animation, on joue sans véritable meneur de jeu, je n'ai jamais considéré que Yassine était notre véritable meneur de jeu, relativise encore Patrice Garande. Je ne l'ai pratiquement jamais utilisé comme ça. Il a joué à plusieurs postes". Polyvalent, c'est vrai, mais tout en restant le leader technique, l'homme à la baguette, le métronome. En tout cas, les principes de jeu ne changeront pas. "On a travaillé d'autres choses, pour qu'on ait une animation toujours offensive efficace et intéressante".

Pour afficher ce contenu Twitter, vous devez accepter les cookies Réseaux Sociaux.



Ces cookies permettent de partager ou réagir directement sur les réseaux sociaux auxquels vous êtes connectés ou d'intégrer du contenu initialement posté sur ces réseaux sociaux. Ils permettent aussi aux réseaux sociaux d'utiliser vos visites sur nos sites et applications à des fins de personnalisation et de ciblage publicitaire. J'autorise Gérer mes choix

Scheidler, devenu indiscutable : je ne me pose même pas la question de savoir qui je vais mettre devant"

Si le milieu est à reconstruire, le DFCO semble avoir trouvé son numéro 9 - qui porte le numéro 21 - en la personne d'Aurélien Scheidler. "C'est un titulaire, je ne me pose même pas la question de savoir qui je vais mettre devant. Je le mets lui et après on voit avec le reste", reconnaît l'ancien avant-centre Patrice Garande, qui compose toujours ses équipes en commençant par l'attaque. Il faut dire que Scheidler, 4e meilleur buteur de L2 avec 9 buts, a bien progressé. "Il fait partie des joueurs qui ont le plus changé. Il pèse plus sur les matchs et ce n'est pas que le fait de marquer des buts, analyse Garande. Il prend 9 ballons sur 10 à la tête, il défend, il a moins de déchet technique".

Pourtant, Scheidler a un temps souffert d'être relégué sur le banc, barré par Le Bihan. "Il y a eu une période où j'ai fait jouer Mika (Le Bihan) mais où Aurélien méritait de jouer, reconnaît aujourd'hui le technicien dijonnais. Mais si je voulais à ce moment-là que Mika redevienne celui qu'il était l'année dernière, il fallait bien aussi qu'il ait du temps de jeu. Aurélien avait aussi un manque d'investissement à l'entrainement, et il a beaucoup travaillé".

Justement, le 2e meilleur buteur de Ligue 2 la saison dernière avec l'AJA, Mickaël Le Bihan, est de retour de blessure. Et il connaît sa feuille de route. "Il a enchaîné les pépins, et il a aussi une responsabilité là-dessus. Maintenant, ce garçon n'a pas perdu toutes ses qualités, son sens du but, je n'y crois pas un seul instant. Il doit prendre conscience de qui il est, de pourquoi il est à Dijon, de pourquoi on est allé le chercher. Je ne dis pas qu'il fait pas les choses, mais pour moi il doit faire plus. Quand des joueurs ont un passé, qu'ils ont un nom, qu'ils ont déjà fait des choses ... quand vous dîtes ça au joueur, il a l'impression qu'on remet en cause son statut, ce qu'il a fait avant. Donc faut qu'il ait assez de maturité et de recul pour se dire que ce n'est pas pour l'enforcer mais pour l'aider".

Quelle compo ?

Avec une défense à trois : Reynet - Fofana, Congré, Ecuele-Manga, Coulibaly, Traoré - Pi, Younoussa - Dobre, Philippoteaux, Scheidler.

Reynet - Fofana, Congré, Ecuele-Manga, Coulibaly, Traoré - Pi, Younoussa - Dobre, Philippoteaux, Scheidler. Avec une défense à quatre, en 4-3-3 : Reynet - Fofana, Congré, Coulibaly, Traoré - Pi, Younoussa, Ahlinvi (ou Sammaritano) - Dobre, Philippoteaux, Scheidler.

: Reynet - Fofana, Congré, Coulibaly, Traoré - Pi, Younoussa, Ahlinvi (ou Sammaritano) - Dobre, Philippoteaux, Scheidler. Avec une association Le Bihan - Scheidler, en 4-4-2 : Reynet - Fofana, Congré, Coulibaly, Traoré - Pi, Younoussa, Philippoteaux, Dobre - Scheidler, Le Bihan

Le retour du public, une donnée importante ! Copier