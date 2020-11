Ligue 2 - Bernard Joannin (président de l'Amiens SC): "Le club vit bien!"

Peut-être Bernard Joannin est-il fan de l'humoriste Dany Boon, en tous cas selon lui à l'Amiens SC "Je vais bien tout va bien". Malgré le début de saison très décevant de son équipe 14e de Ligue 2, le niveau de jeu laborieux, et les critiques de plus en plus nombreuses sur le recrutement y compris en interne, le président de l'ASC assure que le club travaille dans la plus parfaite unité.

Joannin : "Jamais eu au club une telle unité"

"J'ai l'impression que je n'arrive pas à vous faire entendre que le club a décidé de repartir d'une feuille blanche et sur un nouveau projet. Jamais nous n'avons eu une telle unité, une entente aussi forte entre toutes les composantes de ce club pour bâtir ce nouveau projet. Je souhaiterais que vous mettiez de la positivité dans vos articles, que vous disiez enfin la vérité, que l'Amiens SC lutte pour le maintien en Ligue 2, que nous nous battons pour la pérennité du club"

La période où nous avons défendu le club par rapport à notre relégation administrative et injuste nous a fait perdre du temps dans la construction de l'équipe- Bernard Joannin

"Comme je vous l'ai dit la descente en Ligue 2 est toujours compliquée pour les clubs qui ont connu ce schéma. La période où nous avons défendu le club par rapport à notre relégation administrative et injuste, nous a fait perdre du temps. John Williams (en charge du recrutement) y a participé activement aussi et _cela l'a pénalisé dans la construction de cette nouvelle équipe_. Le temps consacré à défendre cette cause nous ne l'avons pas passé à reconstruire notre projet. Maintenant nous sommes en plein dedans."

"Dans dix ans le club sera toujours solide"

"Les résultats pour l'instant ne sont _pas à la hauteur de l'investissement de travail_, mais le club vit bien, il y a une très bonne ambiance de travail. Et quand les gens font sérieusement leur métier, je dis toujours en plaisantant que je ne sais ni le jour ni l'heure mais ça viendra. Ma responsabilité est la pérennité du club et je peux vous dire que dans dix ans ce club là sera toujours solide!"

L'Amiens SC, 14e de Ligue 2, tentera de redresser la barre lors d'un déplacement difficile à Troyes samedi 28 novembre (19h). Match à vivre sur France Bleu Picardie.