Ligue 2 - Béziers redescend en National, un an après sa montée historique

Béziers, France

Pas de miracle pour les footballeurs biterrois. Un an seulement après leur montée historique en Ligue 2, le club redescend en National. L'ASB a pourtant bien terminé sa saison en battant ce vendredi (3-0) Nancy au stade de la Méditerranée. Mais Béziers n'avait pas son destin entre les mains et devait espérer une défaite de Sochaux dans le même temps. Sauf que, les Sochaliens ont gagné (3-1) contre Grenoble. Les footballeurs biterrois terminent donc la saison avant-dernier au classement (9v, 11n, 18d) à un petit point du barragiste.

"C'est un bel échec. Ce soir je ne suis pas le plus heureux de Béziers. Prendre 38 points pour un club comme nous avec 5,6 millions de budget, je défie tout le monde de venir le faire. Attention, je ne suis pas fier de descendre, je ne suis pas maso" - Mathieu Chabert, l'entraîneur de Béziers

L'entraîneur de l'AS Béziers a laissé son avenir au club en suspens : "Est-ce que l'avenir se fera avec ou sans moi ? Il faudra discuter avec les dirigeants. Moi j'ai toujours envie de me battre pour le club après il faudra voir dans quelle position et dans quelle situation on peut le faire."