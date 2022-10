Ligue 2 - Bordeaux : « J’ai essayé de remettre de l’ordre », Clément Michelin explique son retour en forme

L'avenir dira si son cinquième match sous les couleurs bordelaises aura été celui du déclic. Mais ce lundi au stade Furiani, Clément Michelin a montré pourquoi le club était allé cet été le chercher à l'AEK Athènes. Cela demande confirmation, bien sûr, mais le défenseur estime être sur la bonne voie. Interview.

Que ressentez-vous après ce match nul ?

Forcément, on est un peu frustré par le résultat car on arrive à mettre ce but qui était très dur à mettre. Après, sur la physionomie du match, le nul est assez logique si on est réaliste. On a cette chance de marquer sur coup de pied arrêté donc prendre ce coup franc à la dernière minute, c'est frustrant. On aurait en plus pu faire ce petit trou au classement mais bon, on ne casse pas notre série. Il y a quand même du positif, maintenant il faut vite passer à autre chose.

Qu'est-ce qu'il vous a manqué pour mieux maîtriser cette rencontre ?

Je trouve qu'on a assez bien ressorti les ballons surtout nous derrière. Après on arrivait à trouver cette passe pour casser les lignes mais il y a eu pas mal de pertes de balles et on n'a pas réussi à mettre nos attaquants dans les meilleures conditions. Il prenait direct un mec sur le dos. Il nous a manqué cette justesse, cette créativité dans le dernier geste.

En revanche, la défense répond de nouveau bien présent ?

On montre une vrai solidité derrière. Il n'y a pas eu d'erreurs, on a été ensemble, on ne concède presque pas d'occasions. En plus, on savait très bien qu'avec les supporters, ça allait pousser. Je trouve qu'on a fait preuve de solidarité et ça, c'est très positif.

Cela représente quelque chose cette première place au classement ?

Oui, bien sûr, c'est important car on a des ambitions. Plus tôt on sera tout en haut, mieux ce sera. Après l'objectif, c'est surtout d'y rester toute la saison et ne plus lâcher cette première place.

A titre personnel, c'est votre meilleur match ?

Oui, je suis content. Je me devais de répondre présent. J'ai fait des petites erreurs au début et ça m'a un peu fait mal à ma confiance. Mais là je commence à prendre des repères et à monter en puissance. J'ai le soutien de tout le monde et ça fait du bien. Je me libère, je suis content de mon match mais si ça fait chier à la fin de prendre ce but.

Le latéral avoue sortir d'une saison compliquée en Grèce. © Radio France - Justine Hamon

Pourquoi avez-vous eu du mal sur les premiers matchs ?

Il y a plusieurs facteurs. Déjà il y a cette pression quand on arrive dans un nouveau club, on veut vite prouver. Du coup, le fait de faire une ou deux petites erreurs, tu peux perdre vite en confiance. Après, il faut être patient surtout que j'ai eu une préparation compliquée. Ce n'était pas facile de partir de Grèce avec une saison dernière difficile. Il y avait pas mal de choses mais j'ai essayé de remettre de l'ordre et maintenant, on avance.

Les coups de pied arrêtés, c'est une vraie spécialité ?

Je les tirais pas mal à Lens, pareil avec la réserve de Toulouse avec Denis Zanko (l'actuel adjoint de David Guion). Il connaissait très bien ma qualité là-dessus et on les bosse énormément aujourd'hui. C'est bien, je suis content car ça paie. En plus, on a de la taille dans l'équipe, on peut être très dangereux sur ces situations de jeu.