Ligue 2 : Bordeaux-Valenciennes gratuit, Gérard Lopez veut offrir "du foot, la raison pour laquelle on se bat"

Les Girondins ont évité la faillite in extremis. Ce mercredi, la FFF a autorisé les Marine et Blanc à jouer en Ligue 2 la saison prochaine. Après une rétrogradation sportive, les Bordelais avaient été relégués administrativement en Nationale. Le bout du tunnel est proche, un dernier passage devant la DNCG est prévu mardi, mais d'ores et déjà, Gérard Lopez retrouve un horizon. Le président entend officialiser six à huit nouveaux joueurs cette saison. Le match de samedi, qui se joue au Matmut Atlantique contre Valenciennes, est gratuit pour fêter la bonne nouvelle. État des lieux avec le directeur du club, invité exceptionnel de France Bleu Gironde ce jeudi matin.

France Bleu Gironde : Comment vous sentez-vous ce matin ? Êtes-vous un président heureux ?

Gérard Lopez : Un président convaincu que son club était dans ses droits et que ça a été respecté. Un président fier du travail qui a été accompli par tout le monde, et très heureux pour mes employés, mes joueurs, mes supporters... et bien sûr tous ceux qui nous soutiennent, la mairie, la métropole, les parlementaires, etc. Moi, je suis particulièrement concentré sur le club.

Vous avez réussi à arracher l'homologation au CNOSF au dernier moment ?

Nous on est d'avis qu'on aurait dû l'avoir déjà à la DNCG d'appel. Les éléments présentés devant le CNOSF n'étaient pas nouveaux. C'était juste des confirmations de différentes choses. Je remercie la Fédé d'avoir pris la décision qui était la bonne.

Il y a eu aussi une unité des politiques, des supporters. Le club avait appelé à manifester en ville il y a quelques semaines. Vous avez fait pression pour qu'on respecte les droits des Girondins ?

Dire qu'on a fait pression pour que les droits des Girondins soient respectés, c'est tout à fait correct puisque c'est comme ça que ça s'est fait. Et c'est d'ailleurs pour ça que beaucoup de personnes, de personnalités, de politiques et d'autres se sont alignées parce qu'on a été hyper-transparents. On a laissé regarder le dossier, on a laissé consulter toutes les pièces du dossier, etc. Donc tout le monde était convaincu qu'on était dans notre droit et c'est pour ça qu'il y a eu cette cette force. Et on espère maintenant, de cette force, tirer une énergie positive et une culture de la gagne, de la contradiction dans ce club qui avait vraiment besoin d'être réveillé. Je pense que là c'est le cas.

Est-ce que l'enjeu, c'est de remonter dès cette saison pour éviter de se retrouver dans une situation encore compliquée dans un an ?

D'une part on va prévoir la saison prochaine très très rapidement d'un point de vue "budget". D'autre part, il y a une réalité sportive : on va être traités avec équité. On a eu une saison très difficile l'année passée, en partie contraints et forcés par par des décisions qui ont été prises en terme d'encadrement. Cette année, on part avec beaucoup moins de dettes, on part avec du cash, on part avec une bande déjà faite, avec des joueurs qui valent beaucoup d'argent. Mais on part souvent avec des décisions comme ça, avec une, ou deux mains, bloquées derrière le dos. Donc on ne joue pas très fair play quand on est obligés de vendre des joueurs que tout le monde sait qu'on doit les vendre.

Nous, ce que ce qu'on aimerait, c'est qu'on nous laisse travailler tranquillement, qu'on puisse vendre nos joueurs, qu'on puisse engager des joueurs. Et si on peut faire le travail tranquillement, on pense qu'on peut jouer la montée. Par contre, si on est freinés, qu'on est obligés de faire certaines choses qui nous obligent à brader des joueurs par exemple, ce sera plus compliqué pour cette saison.

Vous craignez le nouveau passage devant la DNCG la semaine prochaine ?

C'est la DNCG de première instance qu'on va revoir. Eux n'ont pas eu accès, n'ont jamais eu le dossier qu'on a aujourd'hui. On aurait eu le dossier qu'on a aujourd'hui à la première instance, on passait sans problème. Donc il n'y a jamais eu de critique sur la DNCG de première instance. Ce qu'on a critiqué c'est les motivations en appel, faites par des personnes complètement différentes. Nous allons présenter un dossier qui est sans doute un des meilleurs dossiers aujourd'hui en France et même ailleurs. On a très peu de dettes. On a un club qui maintenant a des fondations très solides. J'espère qu'on nous laissera travailler tranquillement.

Le premier match, c'est donc dès samedi contre Valenciennes et vous avez donc annoncé la gratuité pour tout le monde.

Oui, parce que je ne savais pas comment remercier toutes les personnes qui ont été autour du club et surtout aussi les supporters mais aussi les joueurs quelque part, puisqu'avoir plus de monde, c'est aussi très bien pour les joueurs. Donc ma façon de remercier tout le monde finalement, c'est de leur offrir la raison pour laquelle on se bat, c'est à dire un match de foot, du foot, du sportif etc et d'un peu oublier tout ce qui se passe autour.

Et pour reparler sportif, justement, est-ce que vous aurez le droit samedi de faire jouer vos recrues de l'été : Danylo Ihnatenko, Yoann Barbet et Vital N'Simba ?

Non, parce qu'il n'y aura pas d'homologation avant mardi.

Ce sera donc des Girondins, très affaiblis sur la pelouse samedi ?

Non. Ce sera des jeunes avec beaucoup d'envie à mon avis, et j'espère qu'ils pourront faire mentir tous ceux qui pensent que quelque part, on se donne déjà vaincu sur ce match-là. Donc je fais confiance à des jeunes et je sais que là dedans, il y en a de toute façon qui feront des grosses carrières. Donc ils ont l'opportunité de se montrer samedi, bien avant ce qui était prévu.

Vous ne pouviez pas recruter, forcément, Gérard Lopez. Mais s'il y a des joueurs avec lesquels vous êtes quand même mis d'accord, est-ce qu'on peut espérer des arrivées très rapides ?

On a des accords avec tous les joueurs qui veulent venir, puisqu'il faut quand même comprendre que le projet plaît beaucoup. Ce qui représenterait en fait l'équipe type qu'on aimerait avoir en place. Maintenant il faut attendre mardi, la décision finale avant qu'on puisse travailler tranquillement et sur les arrivées et bien sûr aussi sur les ventes.

Vous tablez sur combien d'arrivées ?

Idéalement entre six et huit.

Cette décision sauve aussi l'équipe féminine. Elle a perdu, forcément, vu la situation, de nombreuses joueuses ces derniers mois, elles ne pouvaient pas non plus se renforcer. Quelles sont vos ambitions pour cette équipe cette saison en D1 ?

Il ne faut pas oublier quand même un des plus gros budgets en football féminin en France. Donc ce n'est pas, ce n'est pas la situation qui a fait que. On reste dans les top 5 budgets en foot féminin en France. L'année passée, on a beaucoup parié sur des jeunes joueuses. On va continuer à faire ce pari là parce que ça nous plaît, parce qu'on pense que le foot féminin est important, parce qu'il devrait être accessible aussi à partir de la base. Donc à partir de la formation, et tout ce qui va avec.

On fait la même chose avec l'équipe première masculine cette année. On a six joueurs qui vont monter de la formation et on aura dès ce week-end des joueurs qui vont jouer. Pour nous à terme, en sachant qu'on a une des meilleures formations d'Europe, on le voit avec Aurélien Tchouameni, Jules Koundé... Ce sera vraiment au cœur du projet. Et donc les féminines ne peuvent pas déroger à cette règle-là.