Brest, France

Deux erreurs brestoises (10ème et 38ème) et un but venu d'ailleurs, une superbe frappe de Riad Nouri (27ème), ont permis à l'AC Ajaccio de mener largement à la pause (0-3). Les corses ont fait preuve de réalisme sur leurs seuls occasions en première période et Brest n'y était pas. En deuxième mi-temps, les brestois ont réagi grâce à deux buts des entrants, Edouard Butin (73ème) et Gaëtan Charbonnier (78ème). Mais il a manqué un troisième but à Brest pour accrocher un match nul.

Les brestois ont des regrets

"On a fait des erreurs individuels qu'on a payé cash ..." regrettait le milieu de terrain brestois Jessy Pi à la fin du match. Le Stade Brestois s'est incliné contre l'AC Ajaccio, un adversaire direct à la montée. "J'espérais engranger au moins un point vu les matchs qui nous attendent après" confiait Jean-Marc Furlan, l'entraineur brestois.

Plusieurs autres concurrents de Brest pour l'accession en Ligue 1 ont aussi gagné vendredi soir. Le Stade Brestois, désormais 6ème de Ligue 2, a perdu une place une classement. Le FC Lorient jouera contre le Gazélec Ajaccio samedi après-midi, à 15 heures au Moustoir, en match décalé de la 20ème journée.