Ligue 2 : Brest enchaîne et recolle à Metz

Brest, France

Brest a assuré l'essentiel en l'emportant sur le plus petit des scores, 1-0, contre Sochaux, samedi après-midi à Le Blé. Les Sochaliens, mal classés (17ème), ont donné du fil à retordre aux Brestois. "Défensivement, on a été costauds", estime le défenseur Quentin Bernard.

On a été solidaires jusqu'au bout" Jean-Marc Furlan

Le défenseur et capitaine Gaëtan Belaud a trouvé le chemin des filets en première mi-temps (26'), bien aidé par le gardien sochalien Zigi. Le but lui a d'ailleurs été attribué, contre son camp.

"Il n'a pas de chance, parce qu'on voit qu'il s'arrache sur toute l'action. Ça montre que, nous, les défenseurs on peut aussi apporter. Deux matchs cette semaine, et deux buts bonifiés des défenseurs [ndlr : victoire 1-0 à Paris sur un but de Chardonnet]. Faut qu'on continue comme ça ..." déclare Quentin Bernard.

Brest revient sur Metz

Au classement, le Stade Brestois compte désormais le même nombre de points que le leader Metz, qui reste premier grâce à la différence de buts. Et les Brestois ont 8 points d'avance sur Lorient, le troisième.

"Honnêtement, le plus important c'est derrière. On va essayer de franchir la barre des 60 points le plus vite rapidement possible, et après on regardera ce qui se passe" tempère Gaëtan Belaud.

Pour son prochain match, le Stade Brestois se déplacera au Havre, vendredi prochain, le 1er février.