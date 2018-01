Brest, France

Les brestois ont pris le match par le bon bout vendredi soir, et ont été récompensés assez vite grâce à une tête d'Edouard Butin (12').Et encore une fois, Julien Faussurier était au service. Le brestois, meilleur passeur de Ligue 2, a signé sa 12ème passe décisive.

Après notre but, on a trop reculé et on a subi" Edouard Butin, le buteur brestois

Mais après leur but, les brestois ont reculé et les lensois ont développé leur jeu. La domination est devenue lensoise. Et en deuxième période, les sang et or sont parvenus à égaliser par l'entrant Cyrille Bayala (69'). "Vu le scénario, c'est un bon point", a estimé le capitaine brestois Bruno Grougi.

Lorient accroché sur le fil

Le FC Lorient s'est aussi neutralisé vendredi soir, à domicile, (1-1) contre Clermont. Les lorientais, qui avaient ouvert le score par Pierre-Yves Hamel (31'), ont été rejoints par les auvergnats en toute fin de match, sur un but de Joseph Romeric Lopy (90'). Lorient, comme Brest, restent au contact du podium, en attendant le duel lundi soir entre l'AC Ajaccio, 3ème, et le Paris FC, 4ème.