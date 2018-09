Le Stade Brestois s'empare de la troisième place provisoire du classement de Ligue 2 grâce à sa troisième victoire consécutive. Brest a puni une équipe du Gazélec Ajaccio très jeune et très joueuse, et l'emporte 4-1.

Brest, France

Le match

Le Gazélec allait-il, à l'instar du Paris FC et du Havre, venir à Le Blé pour fermer la boutique ? Et bien non. Joueuse, trop sans doute, l'équipe corse a pris l'eau face à la réussite du duo Autret - Charbonnier.

Le premier est positionné en soutient du second dès le début du match. L'ouverture du score intervient sur un coup-franc d'Autret, renvoyé par une tête corse au second poteau sur Charbonnier (23e).

La seule fausse note de ce match est finalement l'égalisation du Gazélec quelques secondes plus tard - une frappe de Roye pleine lucarne alors que la défense brestoise pensait que l'arbitre allait sanctionner un gazier.

Mais Brest cette saison a du moral. Et Autret redonne l'avantage dans les arrêts de jeu de la première période. Avec réussite. Il veut s'emmener le ballon de la tête, à l'entrée de la surface, mais l'envoie dans le but déserté par Cassara.

Le Gazélec tient tant bien que mal en seconde mi-temps, mais l'expulsion de son défenseur central Ba, pour une grossière faute sur Charbonnier (66e), marque la fin de ses illusions. Charbonnier inscrit un doublé sur un centre de N'Goma (69e) et Autret marque lui aussi son doublé en toute fin de match (84e).

Le joueur du match

C'est Mathias Autret qui a lancé le "Ici c'est Brest" de fin de rencontre devant les supporteurs. Le milieu brestois monte en puissance, et a démontré ce pour quoi il est venu. Accélérer le jeu, être complémentaire avec Gaëtan Charbonnier, et être décisif.

Privé d'un but valable à Auxerre, le Brestois a inscrit ses deux buts premiers buts en championnat contre le Gazélec. Le premier de la tête dans une défense incroyablement passive, le second d'une belle frappe dans la lucarne.

Il est aussi à l'initiative du premier but, sur phase arrêtée. Avec quatre buts et deux passes décisives toutes compétitions confondues, Jean-Marc Furlan a peut-être trouvé, ce soir, le duo qu'il cherchait en attaque : Autret - Charbonnier.

Les réactions

à venir