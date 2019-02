Ligue 2 : Brest poursuit sa série en battant Auxerre

Le Stade Brestois a gagné (1-0) face à Auxerre lundi soir, à domicile, grâce à un but contre son camp de Tacalfred. Avec cette victoire, Brest revient à un point du leader de la Ligue 2, le FC Metz, et enchaîne un septième match de rang sans perdre.

Yoann Court (à gauche) et les Brestois ont été bousculés par les Auxerrois lundi soir, sans céder.

Brest, France

Le Stade Brestois a été bousculé lundi soir par une équipe d'Auxerre plus expérimentée. Mais Brest n'a pas cédé, et a su profiter d'un coup de pouce des Auxerrois. Dès la 12ème minute, sur un corner de Mathias Autret, le défenseur Mickael Tacalfred marque contre son camp.

On s'est fait bougé, même si on a eu pas mal d'occasions" Jean-Marc Furlan, entraîneur de Brest

"Une passe décisive à un adversaire, je prend ! Je pense que le corner est bien tiré et c'est ça qui les met en danger. Après il pouvait peut-être mieux la négocier, mais elle rentre, moi ça me va !" raconte Mathias Autret.

L'ancien Lorientais Philippotteaux manque un penalty

L'AJA a bien eu la balle de l'égalisation, sur penalty, en deuxième mi-temps. Mais l'ancien Lorientais Romain Philippotteaux a complètement raté sa panenka, une balle piquée. Et il n'a pas trompé la vigilance de Gautier Larsonneur.

"J'ai pas mal regardé de vidéos sur les penaltys de Philippotteaux, Yattara et Dugimont. Je pars à droite mais je me laisse pas trop embarqué, parce que je sais qu'il peut faire autre chose. Après c'est vachement aléatoire, ce soir ça m'a souri. Tant mieux pour moi et tant mieux pour l'équipe" se réjouit le gardien Brestois.

Les premières minutes de Cristian Battocchio

Les 9 700 spectateurs de Françis Le Blé ne se sont pas ennuyés, malgré ce score serré. Il y a eu des occasions, dans un match engagé, le tout dans une très belle ambiance. Et le petit must de la soirée, c'est l'entrée en jeu de Cristian Battocchio, pour ses premières minutes depuis son retour à Brest !

L'italo-argentin a eu le droit à une ovation de Le Blé, dont il était le chouchou entre 2015 et 2017 lors de son premier passage dans le Finistère. "C'était bien, surtout qu'ici j'ai des bons souvenirs. Revenir dans un endroit où t'étais bien, ça fait vraiment plaisir" confie Cristian Battocchio.

Après quasiment 10 mois sans jouer, Cristian Battocchio n'a pas fait une superbe entrée. Il a touché peu de ballon. Mais les supporters Brestois ont déjà hâte de le revoir, peut-être dès vendredi soir sur le terrain du Gazélec Ajaccio.