Brest, France

Après le match, le soulagement était visible sur les visages brestois. En gagnant contre Niort (2-0) vendredi soir, non sans quelques frayeurs, Brest s'est rassuré.

Larsonneur, le sauveur

Les brestois ont fait la différence en deuxième mi-temps (Faussurier 47' et H.Diallo 90'), et peuvent encore une fois remercier leur gardien. Le jeune Gautier Larsonneur, 20 ans, n'en finit plus d'impressionner. Il a une nouvelle fois réalisé des parades décisives et permis à ses coéquipiers de l'emporter.

Larsonneur a fait gagner son équipe" Denis Renaud - entraineur de Niort

La série négative s'arrête donc pour Brest, après 6 matchs de suite sans victoire. "Le vestiaire était soulagé, a déclaré Quentin Bernard après le match, on retrouve des sourires. Ces temps-ci, c'était compliqué. Ça récompense le travail du groupe."

"On est maintenus"

Grâce à cette victoire, l'équipe de Jean-Marc Furlan atteint les 41 points, proche du fameux cap des 42 points. "On est très soulagés. On a 41 points, on est maintenus. Ça peut faire sourire certains, mais c'est très important", s'est félicité l'entraineur brestois au micro de France Bleu Breizh Izel.

Brest reste 10ème mais se rapproche du haut de tableau

Le Stade Brestois reste 10ème de Ligue 2 (voir le classement), mais profite des mauvaises opérations vendredi soir de plusieurs équipes de têtes (Nîmes, Paris FC et AC Ajaccio) pour se rapprocher des premières places.

Si les brestois parviennent à confirmer samedi prochain sur le terrain du Paris FC, ils seront bel et bien repositionnés dans la course à la montée.