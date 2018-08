Le Stade Brestois joue à nouveau à Sochaux, ce vendredi soir à 20 heures. Après avoir battu les Sochaliens aux tirs au but, mardi soir, lors du premier tour de la coupe de la Ligue, les Brestois les retrouvent pour la 4ème journée de Ligue 2. Et Brest veut rester invaincu au mois d'août.

Brest, France

Les Brestois vivent une semaine inhabituelle en cours de saison. Ils sont restés dans le Doubs entre leurs deux matchs au stade Bonal à Sochaux [NDLR mardi en coupe de la Ligue, vendredi en championnat]. Et cette sorte de mini-stage de quelques jours plaît à Jean-Marc Furlan, l'entraineur de Brest.

Ces quelques jours ensemble nous permettent de créer des liens, de faire des entretiens individuels et plus de vidéo" Jean-Marc Furlan

Les Brestois ont passé ce petit séjour dans une ambiance apaisée, après la qualification obtenue mardi soir contre Sochaux aux tirs au but. "Ça se passe d'autant mieux que nous avons gagné le premier match. Imaginez, passer quatre jours loin de nos bases en ayant perdu, le moral n'aurait pas été au beau fixe" analyse Jean-Marc Furlan.

Brest : 3 matchs sans défaite

Les Brestois espèrent poursuivre leur série en cours. Ils viennent d'enchainer 3 matchs sans perdre, en comptant la rencontre de coupe de la Ligue remportée mardi soir à Sochaux.

Cette compétition n'est pas un objectif affiché par le club, mais la qualification permet à Jean-Marc Furlan et ses joueurs de retrouver plus sereinement le stade Bonal, ce vendredi soir pour le championnat.

Des équipes différentes de mardi

Brest, comme Sochaux, a profité de la coupe pour faire tourner son effectif. Les deux équipes alignées vendredi soir seront donc remaniées par rapport à celles de mardi. Trois joueurs Brestois sont forfaits pour vendredi : Faussurier, Jacob et Court.

Mais l'état d'esprit impulsé par le nouvel entraineur espagnol de Sochaux sera le même. "C'est une équipe complètement différente des autres en France. Le staff espagnol est plus audacieux et prend beaucoup plus de risques que les staffs français" apprécie Jean-Marc Furlan.

Ce jeu tourné vers l'avant plaît à Jean-Marc Furlan mais ne réussit pas aux Sochaliens jusqu'à présent. Ils ont gagné un seul match en ce début de saison. Brest compte bien en profiter pour rester invaincu au mois d'août.