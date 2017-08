Ligue 2 | Brest suffoque à Ajaccio et s'incline encore

Le Stade Brestois a concédé une deuxième défaite en deux journées de Ligue 2, en chutant contre l'AC Ajaccio. Les Ty Zefs en voulaient beaucoup à l'arbitre , William Lavis, après match. Mais leur, semble-t-il logique, agacement ne doit pas masquer leur triste prestation.

Le match

Les craintes d'avant match se sont confirmées. Cette attaque brestoise menée par Butin, et qui voyait Berthomier titulaire pour la première fois, allait-elle se montrer efficace ? Et cette défense, à flux tendu en raison des blessures et des absences, parviendrait-elle à afficher de la solidité ?

Réponses : non et non. Brest a été purement inoffensif en attaque. Butin a fait ce qu'il a pu à ce poste qui n'est pas le sien. Et Berthommier n'a pas apporté sur les phases arrêtées. Les séquences à même de fissurer le bloc adverse, bien replié, ont été bien trop rares. Le but n'est intervenu que grâce à une frappe lointaine de Grougi, à la 89e, contre une défense endormie sur le coup.

Ajaccio, lui non plus, n'a pas eu énormément d'occasions. Mais elles étaient bien plus dangereuses. L'ex-Vannetais Boe Kane a profité d'une mésentente Fabri - Coeff pour ouvrir le score (9e).Faussurier a sauvé les siens en sortant un ballon sur la ligne (25e), enfin Wissa a doublé l'écart sur penalty (50e).

Brest voulait grappiller des points en attendant d'étoffer son groupe, et de construire son jeu. Zéro en deux matchs. Et le calendrier à venir fait frissoner.

L'homme du match

Soyons clair, Brest ne peut se cacher derrière la prestation de l'arbitre William Lavis. Mais les Ty Zefs en voulaient au directeur de jeu.

L'expulsion de Weber (45e) semble sévère puisque Castelletto peut encore défendre sur l'attaquant ajaccien. A la 50e, Bernard touche certes le ballon dans la surface mais le geste ne peut être volontaire, à une quinzaine de mètres du but. Jean-Marc Furlan reprochera aussi une faute non sifflée sur Bélaud, à l'entrée de la surface, à 0-2.

Le capitaine Bruno Grougi était énervé au point d'être convoqué à la mi-temps dans le vestiaire de l'arbitre, quelques secondes après avoir du être calmé par l’entraîneur adjoint au moment de quitter la pelouse.

Les réactions