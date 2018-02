Brest, France

La première mi-temps a été plutôt équilibrée entre Brest et Reims lundi soir, même si ce sont les rémois qui se sont créés les plus franches occasions en frappant par deux fois les montants brestois (18' et 19').

Mes poteaux étaient avec moi ce soir !" Gautier Larsonneur, gardien du SB29

Les Champenois ont ensuite marqué un but refusé pour cause de hors-jeu (Siebatcheu, 29'). La neige qui tombait sur Le Blé a semblé refroidir les joueurs en fin de première période, les actions ont été plus rares.

En deuxième mi-temps, les brestois ont donné l'impression de pouvoir l'emporter mais sans parvenir à conclure. Le partage des points est plutôt logique. Brest, qui n'a toujours pas gagné en 2018 après 5 matchs, est 9ème de Ligue 2, à 4 points du podium.