Brest, France

Le match

On annonçait un adversaire costaud avant le match. On ne croyait pas si bien dire. Metz a dominé physiquement la rencontre, et a limité le Stade Brestois à de très rares occasions. Une frappe non cadrée de Charbonnier en début de match (9e), et deux tentatives lointaines de Bélaud aux 42e et 76e, elles aussi non cadrées. Les Ti Zefs n'ont pas cadré un seul tir du match.

Metz a laissé le ballon aux Brestois qui n'ont pas su le faire vivre. Et la défaite aurait pu être plus lourde sans plusieurs arrêts décisifs de Larsonneur devant Habib Diallo ou Ibrahima Niane.

Finalement, Brest ne s'incline que sur la plus petite des marques. Le Stade a craqué sur coup de pied arrêté, à la 13e minute. Quand Gakpa a trouvé la tête de Niane, seul à la retombé d'un corner frappé de la droite.

L'homme du match

Le milieu brestois en souffrance, le joueur le plus dangereux au Stade Brestois fut son latéral gauche. Gaëtan Bélaud, le nouveau capitaine, a tenté sa chance de loin à deux reprises et à touché le haut de la barre transversale en deuxième période.

Il a terminé avec le poignet bandé, conséquence d'un choc rugueux avec le Messin N'Guette.

Les réactions

Gautier Larsonneur : "On n'a pas réussi à reproduire la performance de Guingamp. C'était en amical, c'était plus facile. Physiquement, Metz, c'était costaud. Nous, ce n'est pas ce à quoi on aspire, mais c'est à ça qu'il faut s'attendre pratiquement tous les vendredi soir. On doit se mettre au niveau de la compétition. L'an dernier, on avait commencé comme ça et on avait terminé en haut. On a trouvé les clés l'an dernier pour remporter des matchs plus compliqué que ça. A nous de retrouver les mêmes clés. "

Jessy Pi : "Nous nous sommes laissé endormir par Metz. On n'a pas mis ce supplément d'âme, cette intensité pour revenir. Il faut pouvoir emballer le match. Ce n'est pas une question d'automatismes, on les a. L'équipe a peu changé, le coach a recruté des joueurs qu'il connait. Il faut plus d'identité. Mais ne pleurons pas, il reste 37 matchs."