Ligue 2 : Brest veut bien finir son année à Le Blé

Brest, France

Les brestois se sont inclinés à Lens lors de la 17ème journée de Ligue 2. C'est leur première défaite, après une superbe série de 12 rencontres sans perdre. Mais Jean-Marc Furlan, l'entraineur de Brest, l'assure : cette défaite ne change rien.

C'est pas une défaite qui va nous perturber" Jean-Marc Furlan

"Par rapport au début de saison qu'on a réalisé, et par rapport à ce qu'on vit en interne, heureusement que c'est pas une défaite, à l'extérieur d'autant plus, qui va nous perturber, explique Jean-Marc Furlan. Ça peut permettre aussi de reconstruire une base et de repartir vers des conquêtes plus intéressantes."

Pas de changement en vue

Hormis le défenseur central Jean-Charles Castelletto, qui est suspendu, le groupe brestois est au complet. Et excepté bien sûr Jessy Pi, toujours blessé. Le faux-pas à Lens, il y a dix jours, n'a en tout cas rien changé à l'état d'esprit affiché. "Mon groupe est ambitieux, il avance..." analyse l’entraîneur brestois.

Après cette défaite à Lens, en championnat, les Ti zefs ont assuré leur qualification en coupe de France, à Vannes, avec une équipe remaniée. Mais ce vendredi soir, pour le retour à la Ligue 2, Jean-Marc Furlan compte revenir à du classique. "Il y a de fortes chances pour qu'on reste sur ce qu'on a déjà acquis [...] Lorsque je tente des choses, c'est plutôt à l'extérieur, parce que les jeunes ont beaucoup moins de pression".

Béziers solide à l'extérieur

Malgré sa 14ème place, l'AS Béziers est la deuxième meilleure équipe de Ligue 2 à l'extérieur (5 victoires/5 défaites). Mais, à l'inverse, le Stade Brestois n'a perdu qu'un seul match à domicile cette saison. C'était lors de la première journée, contre le leader Metz.

Brest-Béziers, c'est à vivre en direct sur France Bleu Breizh Izel ce vendredi à partir de 20 heures.