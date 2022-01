Ligue 2 : Bruno Irlès quitte Quevilly-Rouen

C'est par un communiqué que QRM a officialisé, ce lundi, le départ de son entraîneur. Bruno Irlès va désormais présider à la destinée de Troyes. Le club de L1 est en effet sans coach depuis le limogeage de Laurent Batlles, le 30 décembre dernier.

"Ce départ ne s’inscrivait pas dans les projets du club", explique QRM dans son communiqué. Mais le club précise vouloir "être facilitateur et donner les moyens d'accélérer un parcours professionnel prometteur".

Bruno Irlès, très apprécié par ses joueurs et le public quevillais, affiche un bilan plus que positif : il est l'artisan de la montée du club en Ligue 2, la saison passée, et après un début d'exercice compliqué, il est parvenu à stabiliser l'équipe au milieu du classement. Romain Padovani, le capitaine quevillais, expliquait après la rencontre de coupe de France, ce dimanche, face à Monaco : "il a tout changé au club, il l'a fait monter. C'est grâce à lui si on est là. Ce qu'il fait, c'est fantastique."

Pour lui succéder, QRM se laisse le temps de la réflexion. Le communiqué fait état de "projets d’évolution, en particulier dans la gestion du sportif". L'intérim sera assuré par l'actuel adjoint, William Louiron.