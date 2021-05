Ligue 2 : bye, bye les play-offs pour Sochaux après sa défaite à Dunkerque (1-0)

Un pénalty manqué, un expulsé et une défaite 1-0, voilà comment Sochaux a perdu le Nord ce samedi soir à Dunkerque. Et avec ça, tout espoir de jouer les play-offs ! Pour le TOP 5, c'est donc râpé. Reste à sauver au moins la 7ème place, et c'est loin d'être gagné !

Game over ! Sochaux sera donc encore en Ligue 2 la saison prochaine. L'infime espoir de jouer les barrages d'accession en Ligue 1 s'est envolé pour de bon ce soir dans le Nord avec la défaite du FCSM à Dunkerque 1 à 0. Impossible, en effet, mathématiquement cette fois de décrocher une place en barrages puisque le Paris FC, 5ème après sa victoire contre Toulouse (3-1), pointe à 9 points des Jaune et Bleu avec seulement deux matches encore à jouer. Sochaux, qui ne peut plus coiffer non plus Auxerre pour la 6ème place (7 points d'écart), va déjà tenter de préserver sa position de 7ème menacée par Valenciennes revenu à quatre longueurs.

Comme un air de déjà-vu

Ce match à Dunkerque résume assez bien la saison sochalienne. Le FCSM maîtrise son adversaire, joue plutôt pas mais oublie l'essentiel, marquer. Comme Chris Bédia qui rate son pénalty en début de match. Et arrive ensuite ce qui arrive souvent avec Sochaux, la méthode du "hara kiri" avec l'expulsion logique d'Abdallah Ndour (son 2ème carton rouge de la saison, le 7ème de l'équipe) à 25 minutes du terme de la rencontre qui a mis en colère Omar Daf en conférence de presse "On n'a pas le droit à ce niveau-là", le coach sochalien qui regrettait une fois de plus l'incapacité chronique de son équipe à marquer dans les moments clés "un de nos point faibles cette saison" concédait-il.

Pour afficher ce contenu Twitter, vous devez accepter les cookies Réseaux Sociaux.



Ces cookies permettent de partager ou réagir directement sur les réseaux sociaux auxquels vous êtes connectés ou d'intégrer du contenu initialement posté sur ces réseaux sociaux. Ils permettent aussi aux réseaux sociaux d'utiliser vos visites sur nos sites et applications à des fins de personnalisation et de ciblage publicitaire. J'autorise Gérer mes choix

"On est à notre place" - Omar Daf

Avec une seule victoire tous les trois matches, difficile pour Sochaux d'espérer mieux "ça ne s'est pas joué à grand-chose où sur certains matches, certaines équipes les gagnent alors que nous, on a eu du mal, on a fait beaucoup de matches nuls (15), _et peut-être qu'en poussant un peu plus, on aurait pu aller chercher quelque chose"regrettait Joseph Lopy après la rencontre. Omar Daf se montrait plus réaliste "On est à notre place, je l'ai toujours dit, avec la blessure d'entrée de Yann Kitala on a manqué de profondeur dans notre jeu offensif,_ on n'a pas pu se renforcer en janvier, on a tiré le meilleur de ce groupe".

Pour afficher ce contenu Twitter, vous devez accepter les cookies Réseaux Sociaux.



Ces cookies permettent de partager ou réagir directement sur les réseaux sociaux auxquels vous êtes connectés ou d'intégrer du contenu initialement posté sur ces réseaux sociaux. Ils permettent aussi aux réseaux sociaux d'utiliser vos visites sur nos sites et applications à des fins de personnalisation et de ciblage publicitaire. J'autorise Gérer mes choix

Sochaux plus fort la saison prochaine ?

Sochaux va donc resigner un nouveau bail en Ligue 2 (une huitième saison d'affilée), un bail qui s'éternise mais logique au vu des manques offensifs de l'équipe. Pour monter en Ligue 1, objectif avoué de la direction du club et de son actionnaire, le groupe chinois Nenking, le FCSM va devoir sacrément se renforcer en attaque. Et surtout ne pas se tromper. Omar Daf dispose désormais des pleins pouvoirs pour bâtir l'équipe des ses rêves. L'échec sera, cette fois, difficilement pardonnable.