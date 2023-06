Ligue 2 : "C'est le jour le plus long" pour les supporters du HAC

"C'est le jour le plus long aujourd'hui" pour Romain Lefebvre, membre du bureau des HAC fans, la fédération des supporters du HAC, invité de France Bleu Normandie ce vendredi matin. "Soit on monte en ligue 1 soit on reste en ligue 2 donc il y a beaucoup d'attente autour de ce match", le dernier de la saison de ligue 2 face à Dijon.

ⓘ Publicité

En effet, les footballeurs havrais ont leur destin au bout des pieds. Il leur suffit d'un match nul pour s'assurer de monter en 1ère division 14 ans après l'avoir quittée. Mais en face Dijon joue gros : son maintien en ligue 2.

"On a l'opportunité de terminer la saison de la plus belle des manières ce soir" veut croire Romain Lefebvre qui poussera les footballeurs Ciel et Marine avec plus de 23 000 supporters dans le stade Océane. Dès la mi-journée, il y a "une fan fest" organisée et puis ce soir ils ont prévu un grand tifo, une banderole pour que "quand les joueurs vont entrer sur le terrain, le stade soit coloré avec la plus belle ambiance que le stade ait jamais connu".

Romain Lefebvre ne préfère quand même pas donner de pronostics pour ce vendredi soir. "J'espère une victoire mais un match nul je signe tout de suite. Moi je veux la ligue 1" conclut le supporter.

loading