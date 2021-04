Ligue 2 : pour entretenir l'espoir du maintien, c'est maintenant ou jamais face à Dunkerque

Toujours lanterne rouge de Ligue 2, la Berrichonne Football reçoit un concurrent direct dans la course au maintien. Dunkerque est 17ème du classement, avec dix points d'avance sur les Berrichons et un match en retard à disputer. De son côté, Châteauroux compte sept points de retard sur Chambly (19e) et neuf points sur Guingamp (18e). La Berri a donc un coup intéressant à jouer mais doit confirmer ses progrès récents dans le jeu.

Marco Simone s'attend à un match difficile face à Dunkerque

Malheureusement, même avec un football de qualité, la Berrichonne de Châteauroux peine à récolter des résultats probants. Certes, Marco Simone n'a pas perdu un seul match depuis son arrivée sur le banc castelroussin. Mais il n'a pas gagné non plus. Trois matchs nuls contre Sochaux, Caen et Grenoble. Il faut donc rester concentré. "Je ne m'attends pas à un match facile et surtout j'en ai parlé à mes joueurs, je ne veux pas qu'il y ai une baisse de concentration en se disant que ça va passer. Pour moi c'est le match le plus difficile des quatre depuis que je suis à la tête de l'équipe", estime l'entraîneur de Châteauroux. "Quand tu joues face à une grosse équipe, la motivation de se surpasser est là. Cette motivation ne doit surtout pas baisser quand vous affrontez une équipe qui va se battre pour éviter la relégation", ajoute Marco Simone.

Alors quelle est la recette pour décrocher ce succès tant espéré ? "Il faut avoir beaucoup plus de patience dans des matchs comme celui-ci. Il ne faut surtout pas se précipiter à vouloir marquer tout de suite. Il faut donc être patient avec notre plan de jeu. Un match comme ça, il faut le gagner avec la tête, par forcément avec les pieds", analyse l'entraîneur transalpin.

Confiance maintenue en Tommy Plumain au poste de gardien de but

Le jeune Tommy Plumain sera toujours titulaire dans les buts malgré le retour cette semaine à l'entraînement de Marcin Bulka, le gardien prêté par le Paris Saint-Germain. En revanche, Marco Simone ne pourra pas compter sur Gilles Sunu en raison des trois matchs de suspension prononcés après son carton rouge reçu sur la pelouse de Grenoble. Alexis Goncalves et Rémi Mulumba sont absents. En revanche, le géant Kalidou Sidibé est de retour. Au match aller, Dunkerque s'était imposé 2-0 avec un doublé de l'ancien castelroussin Fantamady Diarra. Avec les progrès qu'elle réalise, la Berri a une belle revanche à prendre.