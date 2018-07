Ecrivez "17-18" au lieu de "16-17" au dessus de la tête de Jessy Pi et cette photo d'archive n'en est plus une

Brest, France

C'est la bonne nouvelle du jour au Stade Brestois ! Jessy Pi est de retour au sein du club breton de Ligue 2. Le milieu de terrain est à nouveau prêté pour une saison (sans option d'achat) par le Toulouse FC (Ligue 1).

33 matchs, 5 buts l'an passé

Déjà prêté la saison dernière à Brest, Jessy Pi s'était tout de suite imposé à Brest. En 33 matchs de Ligue 2, il avait marqué cinq buts et délivré deux passes décisives pour le dernier cinquième de Ligue 2.

Jessy Pi avait quitté Brest en juin avec l'espoir de rejouer en Ligue 1, et il avait repris l'entraînement l'entraînement avec le Toulouse FC. Mais son avenir semblait bouché par le retour d'Alain Casanova sur le banc toulousain.

Le milieu brestois se remplume enfin

Le retour de Pi est évidemment une bonne nouvelle pour le Stade Brestois. En plus de son impact dans le jeu, le club enregistre le retour d'un joueur qui connait bien le club, au sein d'un secteur de jeu qui a beaucoup changé cet été.

Les milieux Berthomier, Gastien, Sissoko et Coeff ont en effet quitté le club, et Grougi a pris sa retraite professionnelle. Ils sont remplacés par Ayasse, Belkebla, Court et N'Goma.

Formé à Monaco, Jessy Pi a déjà évolué deux saisons avec Jean-Marc Furlan. Les deux hommes avaient connu une montée en Ligue 1, à Troyes, en 2015.