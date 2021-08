Ligue 2 : c'est reparti pour 100% ASNL sur France Bleu Sud Lorraine

Un mois de compétition et la situation est délicate pour l'ASNL : un seul point, cinq défaites en six matchs et une dernière place de Ligue 2. Il y a eu beaucoup de mouvements cet été mais cela met du temps à s'installer et Nancy vient de subir une lourde défaite 4-1 ce samedi face à Auxerre, qui nourrit une inquiétude grandissante auprès des supporters.

Pour évoquer cette situation, David Consenza, porte-parole du groupe de supporters Saturday FC a ouvert le bal de cette saison de 100% ASNL.

L'émission est à retrouver ci-dessous :