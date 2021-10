Pau FC : "C'est très petit", Didier Tholot accuse Dunkerque d'instrumentaliser la commission de discipline

En milieu de semaine la commission de discipline de la Ligue de Football Professionnel (LFP) a tranché dans le dossier de l'échauffourée entre le Pau FC et Dunkerque, le 24 septembre dernier. Un match perdu par les Palois (0-1) à la fin duquel les esprits s'étaient bien échauffés. Bilan : deux matchs de suspensions pour le latéral palois Erwin Koffi, idem pour Kamal Tassali, l'entraîneur adjoint des Béarnais alors que le coach Didier Tholot écope d'une match de suspension ferme, et d'un second avec sursis, comme son homologue Romain Revelli. De quoi provoquer une colère froide de Didier Tholot.

La réaction de Didier Tholot après la décision de la commission de discipline de la LFP Copier

"La vie amène toujours le retour de bâton"

Plus que son cas personnel, c'est celui de ses joueurs qui le dérange (l'échauffourée a également coûté deux matchs de suspension à Djibril Dianessy) : "Erwin Koffi il est au milieu, bon, il prend une gifle... Et je ne vois pas l'auteur de la gifle passer en commission de discipline. En ce qui me concerne, je dis une phrase après la rencontre : « c'est bon t'as gagné, rentre au vestiaire », on considère que c'est une agression. Si je veux agresser quelqu'un, c'est pas en ces termes". L'entraîneur palois dénonce le traitement de l'affaire par l'USDL : "Le travail de la commission je n'ai pas à le juger, il font leur boulot, mais ce qui me dérange c'est l'instrumentalisation de l'équipe de Dunkerque, avec des dossiers à charges, dans le but de nous priver de certains joueurs, de nous affaiblir. Je trouve ça très petit".

Didier Tholot assure avoir lu tous les rapports après les incidents et regrette la manière dont les nordistes relatent les événements. "On dit que la vie amène toujours le retour de bâton", prévient Didier Tholot. Rendez-vous le 12 mars prochain pour le match retour.