ligue 2 : Les espoirs de maintien en ligue 2 s'envolent après la défaite de la Berri battue 1 à 0 à Pau

Et de quatre ! Quatre défaites à la suite donc les deux dernières face à deux concurrents direct au maintien Nancy 4 à 1 et Pau 1 à 0. La Berri file tout droit vers le championnat National et ceux à dix journées de la fin du championnat.

C'est sans doute la défaite de trop. Après celle concédée à la maison 4 à 1 face à Nancy, la Berri a certes mis plus d'envie plus sur la pelouse de Pau un autre concurrent au maintien mais à l'arrivée c'est un zéro pointé en terme de point et un succès de s Palois 1 à 0. Si l'entraîneur Castelroussin a souhaité féliciter ses joueurs sur l'engagement la solidarité et sur l'état d'esprit en revanche la Berri à une nouvelle fois manqué de précision à l'image des deux seules occasions en or massif par Goncalvès en première mi-temps et surtout Ibara en seconde période.

Benoit Cauet 'entraîneur de la Berri) : "Il nous faut maintenant gagner sept matchs sur dix."

Cette 18e défaite en 28 journées mais aussi la quatrième de suite sonne le glas des espoirs de maintien en ligue 2. A dix journées de la fin du championnat, le technicien Castelroussin a fait les comptes : "Il nous faut gagner sept matchs sur les dix qu'ils nous reste à jouer. Tout est possible bien sur surtout avec cet état d'esprit là." Les footballeurs de la Berri sont sonnés. Ces deux occasions manquées sont en fait le reflet d'une saison ou le secteur offensif a été défaillant.

La descente en National se précise

Les renforts au mercato d'hiver n'ont pas apporté cette percussion et encore moins cette précision devant le but. Ce fameux réalisme ou cette réussite qu'il faut souvent provoquer n'ont pratiquement jamais été au rendez vous cette saison ou alors trop peu. L'avenir sportif ce sont les dix dernières rencontres à jouer dont le prochain déplacement à Sochaux. Mais aussi et surtout le rachat du club par le Prince Saoudien Abdullah bin Mosaad qui devrait dès lundi devenir le propriétaire du club. Un club qui devrait retrouver la troisième division comme lors des saisons 2015 à 2017.