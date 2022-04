Ligue 2 : Amiens a tenu à Caen (1-1)

Comme au match aller, Caen et Amiens se séparent sur un match nul (1-1) en Ligue 2. L'ASC a su d'abord égaliser avant de tenir, malgré l'expulsion d'Owen Gene à dix minutes de la fin du match. Régis Gurtner a été décisif.

Caen et Amiens partagent les points (1-1). Dans un match sans enjeux mais plaisant, Picards et Normands se sont rendus coups pour coups. L'ASC a su d'abord égaliser grâce à Tolu avant de tenir, malgré l'expulsion d'Owen Gene à dix minutes de la fin du match.

Duel de frangins entre Harouna et Lamine Sy

Amiens a débuté le match sans l'une de ses armes principales. Aliou Badji, ayant tout de même fait le déplacement en Normandie a assisté au match en tribune faute "d'avoir réuni toutes les conditions pour disputer un match de Ligue 2", a t-on précisé à l'Amiens SC. Philippe Hinschberger a ajouté après la rencontre que c'était une décision "disciplinaire". Harouna Sy, titularisé sur le flanc gauche de la défense amiénoise a été directement confronté à son frère, Lamine. Le plus jeune de la fratrie a remporté le premier duel de frangins et est parvenu à décrocher une puissante frappe détournée par Régis Gurtner au bout de cinq minutes.

Début de match débridé

Tolu, aligné en attaque avec Chadrac Akolo s'est procuré la première occasion picarde peu après le quart d'heure de jeu. Le Nigérian a repris un ballon de volée mais sa frappe a été détournée d'une belle claquette de Sullivan Pean. Alexandre Mendy, deuxième meilleur buteur de Ligue 2 lui a répondu quelques minutes après. Nuno Da Costa a réalisé un festival de dribbles pour servir son compère qui lui a trouvé Régis Gurtner sur sa route.

Après une première période rythmée, dominée par Caen tout de même, les deux équipes sont reparties aux vestiaires avec un score nul et vierge. Amiens a une nouvelle fois compté sur son gardien. Régis Gurtner a réalisé trois arrêts décisifs, dont un à cinq minutes de la pause sur une frappe à ras terre de Lamine Sy.

La Madjer d'Oniangué

Caen a ouvert le score dès le début de la deuxième mi-temps (52') suite à une géniale inspiration de Prince Oniangué. Sur un corner de Jessy Deminguet, et au milieu d'une défense amiénoise trop attentiste, l'international Congolais a réalise une parfaite "Madjer" pour tromper Régis Gurtner (1-0).

Tolu égalise

Amiens, d'abord sonné a finalement vite réagi. Juste avant l'heure de jeu, Tolu, très bien lancé par Kader Bamba a trompé Sullivan Pean d'une pichenette. C'est le huitième but en Ligue 2 de l'attaquant Nigérian. La Septième passe décisive pour Kader Bamba.

Pour afficher ce contenu Twitter, vous devez accepter les cookies Réseaux Sociaux.



Ces cookies permettent de partager ou réagir directement sur les réseaux sociaux auxquels vous êtes connectés ou d'intégrer du contenu initialement posté sur ces réseaux sociaux. Ils permettent aussi aux réseaux sociaux d'utiliser vos visites sur nos sites et applications à des fins de personnalisation et de ciblage publicitaire. J'autorise Gérer mes choix

A un peu plus de dix minutes de la fin, l'arbitre, Bartolomeu Varela a dégainé plusieurs cartons. Pierre Alexis Bouvier, préparateur athlétique a été exclu sur le banc. Plus grave, Owen Gene a lui reçu un deuxième jaune et est rentré aux vestiaires, laissant Amiens à dix contre onze pour les dix dernières minutes.

Malgré cette infériorité, Amiens a tenu et inscrit son 42e point cette saison. L'Amiens SC grimpe de la onzième à la neuvième place. Amiens va enchaîner dès mardi et face à une autre équipe normande. L'ASC recevra Le Havre (20h) pour le compte de la 34e journée de championnat.