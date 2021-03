Ligue 2 : Caen - HAC, même combat

Le Stade Malherbe de Caen et Le Havre AC s’affrontent ce lundi au stade Michel d’Ornano en clôture de la 29e journée de L2. Avec un objectif commun : assurer au plus vite leur maintien.

En début de saison, ils ambitionnaient de jouer les premiers rôles, et voilà qu’ils doivent aujourd’hui lutter pour leur maintien en L2. Caen et le HAC sont embarqués dans la même galère au moment de se retrouver, ce lundi, pour l’acte 2 du derby normand. Les deux équipes comptent le même nombre de points (34). C’est seulement six de plus que le 18e.

Leur marge de sécurité s’est considérablement réduite ces dernières semaines, et les résultats de samedi (succès de Guingamp et Dunkerque, match nul de Pau à Grenoble) n’ont fait que resserrer les positions dans le bas du tableau.

Quand je ne connais pas, je ferme ma gueule. Paul Le Guen

D’un côté, les Havrais restent sur deux défaites. De l’autre, les Caennais n’ont glané qu’une seule victoire lors des douze dernières journées. Faut-il y voir pour autant des similitudes dans leurs déboires respectifs ? « Je ne veux pas rentrer dans un jeu de comparaison, répond le coach du HAC, Paul Le Guen. J’aime bien parler de ce que je connais. Or, je ne connais pas bien le club de Caen. Je ne suis pas placé pour analyser ses problèmes. J’ai déjà un peu de retenue à parler de ce que je pense connaître. Alors quand je ne connais pas, je ferme ma gueule. »

Le douloureux souvenir du match aller

« On vit une saison un peu pareille avec Caen. Ils ont un bel effectif aussi, mais ce n’est pas pour autant qu’ils y arrivent, observe le milieu de terrain, Victor Lekhal. On va y aller avec les crocs. Ça va être un match engagé. On a vraiment envie de prendre les points pour voir autre chose que derrière nous. »

Les Ciel et Marine seront peut-être aussi animés d’un esprit de revanche après la cruelle défaite concédée à l’aller (1-2). Les Caennais s’étaient imposés dans les dernières minutes sur un penalty accordé pour une faute inexistante de Gibaud sur Gioacchini. « Ce match aller nous a fait du mal, reconnaît Victor Lekhal. On aurait mérité au moins le match nul. On l’a toujours en travers de la gorge. Cette défaite nous a mis un coup derrière la tête. Ça a été compliqué après. On va essayer de remédier à tout ça. »

Caen - HAC, à suivre ce lundi dès 20 h 40 sur France Bleu Normandie