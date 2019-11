Ligue 2 : Caen - Le Mans FC, un faux duel de mal classés

Sarthe, France

Il y a deux manières de voir ce match. D'un côté : un duel de mal classés entre le 14e et le 17e. De l'autre : un choc entre deux des équipes les plus en forme dans cette Ligue 2 depuis octobre.

Invaincus depuis cinq matchs toutes compétitions confondues (dont trois en championnat), les Manceaux vont tenter de poursuivre leur bonne série face à une équipe de Caen, qui a certes mal débuté son championnat. Mais qui a retrouvé une belle dynamique depuis la nomination, début octobre, de l'ancien coach charismatique d'Evian-Thonon et de Toulouse, Pascal Dupraz : six matchs sans défaite.

"C'est une anomalie de voir cette équipe reléguée de Ligue 1 à la 14e place, souligne le coach manceau Richard Déziré, car sur l'essence même des moyens, des objectifs et de la composition de l'effectif, elle ne fait pas partie de notre championnat." L'objectif avoué de Pascal Duporaz reste d'ailleurs de remonter dans le top 5 afin d'accrocher les play-offs d'accession à la Ligue 1. Pour y parvenir, il a su remettre de l'intensité et rebâtir un jeu davantage porté vers l'avant. Il faudra donc éviter de subir souligne le défenseur manceau Yrondu Musavu-King : "Ils vont de l'avant, il pressent beaucoup, faudra avoir envie de faire un gros coup et réussir à les faire douter. Le premier quart d'heure sera très important."

Un match sous le signe des retrouvailles

Ce match sera par ailleurs un peu spécial pour ce joueur formé à Caen, où il avait fait ses premiers pas chez les pros en 2012 : "Je reviens à la maison, il y aura toute ma famille, ma belle-famille, mes amis... Mais aujourd'hui je porte les couleurs du Mans et il faudra rester concentré."

Que de retrouvailles dans ce Caen - Le Mans puisque Richard Déziré, ancien coach de Raon l'Etape, connaît également très bien Pascal Dupraz, ancien coach d'Evian-Thonon-Gaillard, avec qui il a longtemps entretenu une certaine rivalité : "Ca fait 15 ans qu'on se connaît, il y a eu des duels épiques entre les deux clubs au début des années 2000, on s'est joué en coupe de France, on s'est joué en championnat dans toutes les divisions, on a bataillé, tantôt l'un descendait, l'autre montait... J'aurai plaisir à le voir sur le banc en face. Même si on n'a pas du tout les mêmes objectifs dans ce championnat." Si ce n'est celui, à court terme, de gagner ce match.

Le groupe du Mans FC

Privé de Dasquet, Thuram, Aymes (blessés) et Guiet (suspendu), Richard Déziré a retenu les 18 joueurs suivants pour ce déplacement :

Désormais aptes à rejouer, Manzala et Levêque sont mis à disposition de l'équipe réserve, tout comme Vincent et Boissier.

Le groupe de Caen

Pascal Dupraz enregistre les retours de deux attaquants : Benjamin Jeannot, sorti sur blessure à la mi-temps du match contre Valenciennes. Et Herman Moussaki, qui était malade la semaine passée. Mais il sera privé de Jordan Tell, Santy Ngom, Malik Tchokounté ou encore Younn Zahary, toujours indisponibles.

Gardiens : Erwin Zelazny & Rémy Riou

Défenseurs : Yoël Armougom, Jonathan Rivierez, Steeve Yago, Adama Mbengue, Djibril Diaw, Hugo Vandermersch & Anthony Weber

Milieux : Jessy Deminguet, Jan Repas, Anthony Gonçalves, Prince Oniangué & Jessy Pi

Attaquants : Caleb Zady Sery, Benjamin Jeannot, Nicholas Gioacchini & Kelian Nsona