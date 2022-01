Ligue 2. Caen-Niort reprogrammé le vendredi 28 janvier

Le rencontre de la 20ème journée de Ligue 2 entre le SM Caen et Niort se disputera le vendredi 28 janvier. Initialement prévu le samedi 8 mais reporté à cause d'une vague de contamination au Covid-19 dans l'effectif niortais, la rencontre se jouera à partir de 19h au stade Michel d'Ornano.

L'an passé, le SM Caen d'Alexandre Mendy s'était imposé 1-0face aux Chamois Niortais de Moutachy et Boutobba.

Le SM Caen est fixé ! Il affrontera les Chamois Niortais le vendredi 28 janvier à 19h soit quasiment trois semaines après la date initialement prévue pour cette rencontre, le 8 janvier. Pour rappel, une vingtaine de membres du groupe professionnel niortais avaient été testés positif au virus, trois jours avant le match. Le club des Deux-sèvres avait demandé et obtenu le report du match.

Le report de Caen - Niort le 28 janvier signifie que les Malherbistes disputeront deux matchs en cinq jours, puisque son duel de la 22ème journée de Ligue 2 face à l'AC Ajaccio a été décalé au lundi 24 à 20h45.

Caen mieux armé grâce au report ?

Le décalage du match face aux Chamois pourra peut-être permettre à Stéphane Moulin de récupérer plusieurs joueurs qui n'auraient pas pu disputer la rencontre si elle avait eu lieu à la date initiale. Alexandre Mendy (suspendu et blessé), Yohan Court et Kélian NSona (blessés), voire Ali Abdi (CAN) pourraient se trouver à la disposition de l'entraîneur caennais.

En attendant, Caen prépare son déplacement à Sochaux (ce samedi, 19h à suivre en direct sur France Bleu), qui sera son premier match officiel en 2022.