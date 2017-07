Ligue 2 : Cédric Cambon quitte le Havre AC et rejoint l'US Orléans

Cédric Cambon quitte le Havre AC, mais pas la Ligue 2. A un an de la fin de son contrat avec le club normand, le défenseur de 30 ans s'est engagé pour deux saisons avec l'US Orléans.

Les dirigeants havrais lui avaient indiqué la sortie à l'issue de la dernière saison. Invité à chercher un autre club à un an de la fin de son contrat, Cédric Cambon n'aura pas mis très longtemps à trouver. Direction l'US Orléans pour ce défenseur d'expérience, très professionnel et à l'attitude irréprochable depuis son arrivée en Normandie, à l'été 2015. Agé de 30 ans, le natif de Montpellier s'est engagé pour deux ans avec l'équipe dirigée par Didier Ollé-Nicolle. Il y retrouvera son ami et ancien partenaire à l'ETG, Pierre Bouby. Cédric Cambon aura disputé 70 matchs avec les Ciel et Marine, toutes compétitions confondues. Entre les fins de contrat, les fins de prêt et les transferts définitifs, il s'agit du treizième départ côté havrais, cet été.