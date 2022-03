Ligue 2 : ces supporters du TFC qui traversent la France pour encourager les Violets

Plus de 600 kilomètres séparent Auxerre et Toulouse. Et pourtant, des dizaines de supporters du Toulouse Football Club vont faire le voyage ce samedi pour assister au choc entre l'AJA et le TFC en ouverture de la 30e journée de Ligue 2. Le leader toulousain compte six points d'avance sur les Auxerrois, troisièmes avant cette rencontre qui marquera la fin d'un bloc avant la trêve internationale.

Déplacement complet chez les Indians

Ils étaient plus de 70 à Grenoble, pareil à Caen... On les entend partout, de Valenciennes à Pau, en passant par Trélissac en Coupe de France. Ce samedi, le parcage visiteurs va encore faire du bruit. Les Ultras, les Indians Tolosa, ont annoncé que leur déplacement était complet. Les Occifans, basés à Paris, organisent également le déplacement. D'autres y vont par leurs propres moyens, comme Cédric : "On a décidé de partir en covoiturage à quatre pour réduire au maximum les frais. _On part à 5 heures du matin. On va se relayer sur la route pour que les uns et les autres puissent dormir_. A quatre on en a pour 45 euros par personne donc ça va."

Tous les moyens sont bons pour rejoindre l'Yonne ce samedi où entre 100 et 200 supporters toulousains sont attendus. Pauline, elle, ira en avion jusqu'à Paris avant un covoiturage entre supporters depuis la capitale. Ce sera son 11e déplacement de la saison : _"_J'ai calculé, je pense que c'est entre 1.000 et 1.500 euros sur l'année pour les déplacements. Ce sont des sacrifices financiers et personnels mais c'est du pur kif."

Pour afficher ce contenu Twitter, vous devez accepter les cookies Réseaux Sociaux.



Ces cookies permettent de partager ou réagir directement sur les réseaux sociaux auxquels vous êtes connectés ou d'intégrer du contenu initialement posté sur ces réseaux sociaux. Ils permettent aussi aux réseaux sociaux d'utiliser vos visites sur nos sites et applications à des fins de personnalisation et de ciblage publicitaire. J'autorise Gérer mes choix

Pauline : "Plus une famille qu'au Stadium"

L'amour d'un maillot, l'amour d'un club, que tous espèrent revoir en Ligue 1 dans quelques semaines. "On a vraiment retrouvé la ferveur avec les supporters. A chaque déplacement il y a du monde, même en semaine à l'autre bout de la France. _Personnellement, j'ai préféré les déplacements. Tu retrouves le noyau, les plus fervents_. C'est une ambiance différente, il y a un peu plus de soutien. Tu as l'impression qu'on est plus une famille qu'au Stadium. A Caen, tu croises des maillots du TFC dans la rue et tu bois un verre avec des gens que tu ne connais pas par exemple", ajoute Pauline.

Cédric aussi, relève cette ambiance différente qui règne lors d'un match loin du Stadium : "S'il y a bien une année où on doit faire les déplacements, c'est celle-là. Moi ce qui me passionne le plus, ce n'est même pas de voir le match. Tu vois un nouveau stade, une nouvelle ville, une nouvelle ambiance. A Caen, j'ai croisé des gens qui ont fait l'aller-retour en voiture dans la journée. Je trouve ça incroyable que des gens fassent ça pour le Tef'. Ce sont des expériences cool à vivre entre potes."

Le match Auxerre-Toulouse se jouera ce samedi devant plus de 10.000 spectateurs et sera à vivre en intégralité sur France Bleu Occitanie.