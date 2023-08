Ligue 2 (J2) : cette saison le Stade Lavallois compte être plus solide à l'extérieur et se faire moins peur

Si le bilan des confrontations entre Troyes et Laval dans le championnat de Ligue 2 est plutôt favorable aux Tango (l'Estac a perdu dix de ses vingt matchs dans la division), joueurs et staff du Stade Lavallois s'avancent avec prudence pour ce premier déplacement de la saison (samedi, 19h)

ⓘ Publicité

Être plus solide que l'an dernier

Laval a appris de la saison dernière, où l'équipe a pu passer complètement au travers (0-5 contre Dijon, 0-3 à Bordeaux par exemple). Les Mayennais n'avaient gagné que cinq matchs hors de leur base (pour 12 défaites et deux nuls). Ce qui restait à l'époque en travers de la gorge, c'est que l'équipe s'inclinait parfois de justesse, car elle n'arrivait pas à fermer le jeu pour ramener le point du match nul.

À l'aube de ce premier déplacement donc, l'entraîneur Olivier Frapolli souhaite voir beaucoup plus de solidité dans le jeu. "On va devoir l'être parce que dans le potentiel offensif de Troyes, il y a vraiment des choses très très intéressantes. Ce ne sera pas du tout le même match que contre Angers. On va devoir, dans l'utilisation du ballon, être un peu plus performant, et pas uniquement axer notre jeu sur les transitions. On va devoir réaliser des phases de possession pour être consistant sur la durée du match" analyse le coach.

Samassa retrouve un stade qu'il connaît bien

S'il y en a un qui connait le stade de l'Aube sur le bout des doigts, c'est le gardien des Tango. Mamadou Samassa y a joué trois saisons, entre 2016 et 2019. Parti en Grèce, en Turquie et en Malaisie, le portier d'1m98 est ravi de retrouver le championnat de Ligue 2.

"J'ai joué trois ans en Ligue 2. Aujourd'hui, avec Saint-Étienne et Bordeaux, c'est plus relevé. On dit que c'est une Ligue 1 bis et ça fait plaisir de retrouver une ligue très compétitive. On sait que dans ce championnat, il faut ramener des points à l'extérieur, assez souvent pour la course au maintien" estime le portier.

La 100e d'Olivier Frapolli

À noter qu'Olivier Frapolli officiera pour la centième fois en Ligue 2 samedi soir. "Cela veut dire quelque chose, mais on espère toujours qu'il y en aura le plus possible" sourit le technicien arrivé au Stade Lavallois à l'été 2019. Une centième sans quelques joueurs majeurs, blessés (Adéoti, Bobichon Seidou) et quelques-uns sur le flanc pendant un moment (Ferhaoui, Fumu-Tamuzo).

Troyes-Laval (2e journée de Ligue 2) est un match à suivre en intégralité sur France Bleu Mayenne avec Franck Gauteur, Martin Cotta et notre consultant Ulrich Le Pen.