Ligue 2. Chambly-TFC : assurer le premier rendez-vous

Toulouse, freiné par Valenciennes avant la trêve après un match fou mais logiquement perdu, veut réagir et rester au contact du haut de tableau. Pour cela, il faudra venir s'imposer dans l'Oise ce samedi soir (19 heures). Match à vivre en direct sur France Bleu Occitanie.

Avec humilité

Le TFC n'a jamais affronté Chambly dans son histoire. Un club monté en Ligue 2 en 2019 et qui est sur une mauvaise série (une seule victoire, six points pris en dix matches). Le match se jouera à Beauvais puisque le stade de Chambly est encore construction et sera prêt dans quelques semaines.

La décla de Patrice Garande : "Ce match tombe bien. Un favori, le TFC et un petit Chambly qui est en plus est en difficulté. Normalement, ce n'est qu'une formalité, etc. On ne va pas tomber dans ce piège. Mais compte tenu de ce qu'il s'est passé contre Valenciennes, jouer un match qui va être présenté comme ça, on va voir si on a retenu la leçon. Moi je ne veux pas tomber dans ce piège. J'ai beaucoup de respect pour ce club, ce qu'ils ont fait pour arriver là c'est exceptionnel. Je sais aussi qu'ils ont quatre suspendus, nous on en a un. Il y a tous les éléments pour que ce soit de nouveau un piège. Je le dis souvent à mes joueurs, quand on est sportif de haut niveau la première qualité qui prime, c'est d'avoir de l'humilité et de respecter toutes les équipes qu'on rencontre."

Chambly, croissance express

Le club de l'Oise a fêté ses 30 d'existence récemment. Un petit nouveau qui en l'espace de 10 ans à peine (entre 2010 et 2019) est passé du CFA2 au monde professionnel. Le "FCCO" s'était auparavant distingué en réalisant plusieurs jolis parcours en Coupe de France, atteignant même les demies en 2017. "C'est un club familial, c'est surtout grâce aux valeurs qu'on est arrivés là. On est un club aux valeurs amateurs dans un monde professionnel. Un club qui dégage beaucoup de sympathie. Même derniers, on reçoit des messages de soutien, je ne pense pas que ce soit le cas dans beaucoup de clubs qui sont derniers", explique Maxime Malovry community manager du club.

En direct sur France Bleu

Rendez-vous dès 18h30 pour suivre la rencontre Chambly-TFC. A la radio ou en cliquant sur le lien ci-dessous.

Le match en stats

Lanterne rouge : Chambly n'a gagné qu'un seul de ses 10 matches de Ligue 2 et est bon dernier du championnat avant d'affronter Toulouse.

Voyage voyage : Toulouse a toujours marqué lors des matches à l'extérieur cette saison (quatre matches disputés)

191 : Chambly et Toulouse ne se sont jamais affrontés. Le club de l'Oise va donc devenir le 191e adversaire de l'histoire du TFC.