Ligue 2 : Changements en vue à Grenoble pour une équipe orléanaise diminuée.

Orléans-la-Source, Orléans, France

Pinaud, Cambon, Benkaïd et Correa, blessés, ne sont pas du déplacement en Isère. Cela fait déjà la moitié de la défense habituelle à repenser. Heureusement il y a le retour de Gabriel Mutombo, qui pourrait être associé à Allioune Ba en défense centrale. A gauche pour compenser l'absence de Pinaud, Arnaud Luzayadio devrait être aligné puisqu'Abdoulkader Thiam, lui, vient tout juste de rentrer de sélection. Pour les postes plus offensifs, idem pour Vincent Thill qui revient de 2 matchs avec la sélection luxembourgeoise et qui a peut-être besoin de souffler un peu. A la place d'Hicham Benkaïd la solution Gaëtan Perrin devrait être envisagée. Et puis, au rayon des bonnes nouvelles, Issa Soumaré, le jeune attaquant sénégalais est enfin qualifié, il est pour la 1ère fois dans le groupe et pourra amener un peu de rotation sur ce poste.

Alternance et concurrence dans la cage

Autre changement en vue, Thomas Renault sera titulaire ce vendredi à Grenoble. Un choix du staff et du caoch orléanais et celui-ci s'en explique : "J'attendais jusque cette trêve-là [...] Des fois il faut des coups de boost. Jérémy est un excellent gardien et un excellent coéquipier, il fait un travail vraiment excellent à l'entraînement. Malheureusement il n'a pas eu la même réussite lors du match contre Lens. Et c'est un choix aussi, les absences combinées de garçons d'expérience derrière, j'ai senti que c'était le bon moment pour mettre Thomas, qui a de l'expérience et peut, peut-être, en ce moment sécuriser un peu plus le groupe." Didier Ollé-Nicolle avait déjà bousculé la hiérarchie des gardiens à son arrivée au club, Oumar Sissoko avait été écarté au profit, déjà, de Thomas Renault.

Jusqu'ici Thomas Renault n'a disputé que 2 matchs comme titulaire, c'était en coupe de la Ligue. © Radio France - Johan Gand

Le groupe orléanais

Tous les joueurs disponibles sont retenus pour le déplacement à Grenoble - US Orléans Loiret Foot

Recoller au classement

Avant cette 11è journée de Ligue 2, il y a un petit écart entre l'USO (16ème) et le 15ème, Chambly. Les matchs qui arrivent verront les orléanais affronter des concurrents directs pour le maintien. Orléans doit donc tenter de lancer une série positive qui lui permettrait déjà de recoller un peu au groupe juste devant et éviter d'attendre le réveil des équipes classées derrière.

Les matchs de cette 11è journée

Grenoble/USO sera à suivre dès 19H30 ce vendredi sur France Bleu Orléans.